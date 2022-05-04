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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

الروبل الروسي يسجل ارتفاعا ملحوظا أمام الدولار واليورو

صدى البلد

ارتفع سعر صرف العملة الروسية " الروبل " أمام العملات الأجنبية " الدولار واليورو" خلال تعاملات اليوم، وذلك للمرة الأولى منذ يونيو 2020 .

وبحلول الساعة 12:00 بتوقيت موسكو ووفقا لبيانات بورصة موسكو انخفض سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الروبل الروسي بواقع 1.76 روبل إلى 69.20 روبل، وكذلك تراجع سعر صرف العملة الموحدة "اليورو" بواقع 1.90 روبل ليصل إلى 72.85 روبل "الروبل = 100 كوبيك".

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وعلى صعيد تداولات الأسهم، تراجع مؤشر بورصة موسكو للأسهم المقومة بالروبل "MICEX" بنسبة 0.02 في المائة إلى 2444.67 نقطة، في حين صعد مؤشر البورصة للأسهم المقومة بالدولار "RTS " بنسبة 0.87 في المائة إلى 1091 نقطة.

الدولار الأمريكى اليورو العملات الاجنبية سعر صرف الدولار Finance Real state

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