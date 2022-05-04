مركز الملك سلمان للإغاثة يواصل الخدمات العلاجية للمرضى

واصلت العيادات الطبية المتنقلة التابعة لمركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية في مديرية عبس بمحافظة حجة، اليمنية، تقديم خدماتها العلاجية للمستفيدين.

وراجع العيادات 226 شخصًا خلال الفترة من 13 حتى 19 أبريل 2022م، حيث استقبلت عيادة مكافحة الأمراض الوبائية 11 مريضًا، وقسم الطوارئ 13 مستفيدًا، وعيادة الباطنية 78 شخصًا، وعيادة الصحة الإنجابية 8 حالات بحسب صحيفة سبق السعودية .

وتم صرف الأدوية لـ 113 مريضًا، فيما راجع عيادة الجراحة والتضميد 3 أشخاص، وعيادة التوعية والتثقيف 6 مستفيدين.

وفي الخدمات المرافقة راجع قسم الخدمات التمريضية 58 مريضًا، كما نُفذ نشاطان اثنان للتخلص من النفايات.

وواصلت العيادات الطبية المتنقلة التابعة لمركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية في منطقة الغرزة بمديرية حرض في محافظة حجة تقديم خدماتها العلاجية للمستفيدين.

وراجع العيادات 277 شخصًا خلال المدة من 13 حتى 19 أبريل 2022م، حيث استقبلت عيادة مكافحة الأمراض الوبائية 54 مريضًا، وقسم الطوارئ 5 مستفيدين، وعيادة الباطنية 71 شخصًا، وعيادة الصحة الإنجابية 5 حالات.

وتم صرف الأدوية لـ 138 فردًا ، فيما راجع عيادة الجراحة والتضميد 3 أشخاص، وعيادة التوعية والتثقيف 6 مستفيدين.

وفي الخدمات المرافقة راجع قسم الخدمات التمريضية 49 مريضًا، كما نُفذ نشاطان للتخلص من النفايات.

من ناحية ثانية، وزّع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس الأول، 470 سلة غذائية للفئات الأكثر احتياجًا بمدينة أنجامينا عاصمة جمهورية تشاد، استفاد منها 2,820 فردًا.

وتأتي هذه المساعدات امتدادًا للجهود الإغاثية والإنسانية التي تقدمها حكومة المملكة العربية السعودية بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين للدول والشعوب المتضررة في جميع أنحاء العالم.