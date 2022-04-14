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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

جوتيريش يشكر محمد بن سلمان لجهود السعودية في هدنة اليمن

جوتيريش ومحمد بن
جوتيريش ومحمد بن سلمان

أعرب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، اليوم الخميس، عن شكره للجهود السعودية في تحقيق الهدنة في اليمن.

جاء ذلك خلال اتصال هاتفي تلقاه الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد السعودي من الأمين العام للأمم المتحدة.

وجرى استعراض مجمل الأحداث التي تشهدها الساحتين الإقليمية والدولية، وجهود الأمم المتحدة بشأنها، بحسب وكالة الأنباء السعودية.

وأبدى الأمين العام امتنانه لجهود المملكة المستمرة للوصول لحل سياسي للأزمة اليمنية.

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ودخلت الهدنة الإنسانية بين مليشيات الحوثي والحكومة اليمنية المعترف بها دوليا حيز التنفيذ الساعة السابعة مساء السبت بتوقيت اليمن في 2 من شهر أبريل الجاري.

والأربعاء، رحب مجلس الأمن الدولي، بتأسيس مجلس القيادة الرئاسي باليمن وحض الحوثيين على التعاون مع جهود المبعوث الأممي للبلاد لوقف شامل لإطلاق النار.

وقوبلت الهدنة التي تستمر لمدة شهرين بترحيب يمني ودولي وأممي وإقليمي واسع النطاق، كما ساد تفاؤل لدى الشعب اليمني لتضمنها إجراءات إنسانية تشمل فتح معابر إلى مدينة تعز الخاضعة لحصار مشدد من قبل مليشيات الحوثي.

وتراهن مليشيات الحوثي على كسب الوقت واستغلال الهدنة الأممية، في إعادة ترتيب صفوفها العسكرية واستقدام مزيد الحشود من المقاتلين لخطوط النار وفقا لخبراء.

وكان الرئيس السابق عبدربه منصور هادي الذي تم انتخابه 2012، أعلن، الخميس الماضي، تشكيل مجلس القيادة الرئاسي برئاسة رشاد العليمي ونقل إليه السلطة وفوضه بكامل الصلاحيات لاستكمال المرحلة الانتقالية.
 

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