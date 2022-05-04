القرحة.. أسبابها والأعراض وطرق علاجها

القرحة الهضمية ، التي تُعرف غالبًا باسم قرحة المعدة ، هي تقرحات مؤلمة تحدث في بطانة الجهاز الهضمي.

يجب تشخيص وعلاج أعراض القرحة في وقت مبكر لأنها تؤثر على نوعية حياة المريض. تعرف على أسبابها وأعراضها وعلاجها من قبل الأطباء.

الأعراض

1. ألم في الجزء العلوي من البطن: يعتبر الألم الشديد هو السبب الأكثر شيوعًا للقرحة ويحدث عادة بين السرة وعظم الصدر.

2. الشعور بالغثيان: تؤثر القرحة على كيمياء السوائل الهضمية الموجودة في المعدة وتسبب الشعور بالغثيان في الصباح.

3. القيء غير المبرر: يحدث غثيان بسبب القرحة يصبح شديدًا حيث يمكن أن يؤدي إلى القيء.

4. دم في البراز: ظهور الدم في البراز مع آلام في البطن هو إشارة على وجود قرحة.

5. الحموضة المعوية بعد الأكل: قد يؤدي وجود القرحة إلى حرقة معدة متكررة أو ألم شديد في الصدر بعد أي وجبة.

6. فقدان الشهية: المرضى الذين يعانون من القرحة يميلون إلى تناول كميات أقل من الطعام ، ويعانون من القيء العرضي وفقدان الوزن بشكل غير متوقع.

تشمل أعراض القرحة الهضمية ألمًا في البطن وإحساسًا بالحرقان وفقدان الشهية بسبب الألم وصعوبة النوم. عادة ما يتم التعرف على القرحة من خلال الألم أو الشعور بالحرقان في المعدة ".

غالبًا ما تفوت القرحات الخفيفة لأن الأعراض طفيفة أو تختفي في غضون دقائق. قد تحدث تغييرات في اكتساب الجسم ، ونزيف في البراز ، وقيء دم أو قيء داكن ، ونوبات إغماء ، وغثيان وأعراض أخرى في الحالات القصوى ، مثل عندما تبدأ القرحة بالنزيف ".

علاج القرحة :

في حالة القرحة ، يجب إجراء اختبارات لتحديد وجود بكتيريا الملوية البوابية وكمية البكتيريا الموجودة.

مع تناول زيت الأوريجانو وفصوص الثوم النيئة والقرفة والكركم وزيت جوز الهند ولبان المصطكي وخلاصة أوراق الزيتون كإستراتيجيات قليلة لمنع أو علاج الآثار الضارة لبكتيريا الملوية البوابية.