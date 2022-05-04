مصرع شخص وإصابة آخرين في حادث تصادم بطريق قنا الصحراوي الغربي

لقى شخص مصرعه و أصيب اثنان آخران فى حادث تصادم وقع بين دراجة نارية وسيارة ميكروباص بطريق قنا نجع حمادى الصحراوى الغربى، أمام قرية طوبيا.

تلقى اللواء مسعد أبو سكين مساعد وزير الداخلية لأمن قنا، إخطاراً من مركز شرطة نجع حمادى، يفيد بوقوع حادث تصادم بين سيارة ميكروباص و دراجة نارية بالطريق الصحراوى الغربى، أمام قرية طوبيا، نتج عنه مصرع شخص وإصابة اثنين آخرين.

تبين مصرع شخص مجهول الهوية حتى الآن، و إصابة أحمد بركات محمد سليم ١٩ عاماً، باشتباه ما بعد الارتجاج وكسور مفتوحة بالقدمين و كسور متعددة بالجسم، و سيد جابر أبوالوفا ٤٠ عاماً ، بكدمات وجروح وسحجات متفرقة في الجسم.

دفع مرفق اسعاف قنا، بسيارتى إسعاف لنقل الجثة إلى مشرحة مستشفى نجع حمادى العام، لوضعها تحت تصرف النيابة العامة، ونقل المصابين إلى المستشفى لتلقى العلاج اللازم.

تحرر محضر بالواقعة و أخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.