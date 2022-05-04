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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ قنا يكلف السكرتير العام المساعد بمتابعة مشروعات حياة كريمة في فرشوط

مشروعات حياة كريمة
مشروعات حياة كريمة بقنا

أجرى محمد صلاح ابو كريشة، السكرتير العام المساعد للمحافظة قنا ، جولة تفقدية لعدد من المشروعات التي يجري تنفيذها ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" بمركز فرشوط، تنفيذاً لتكليفات محافظ قنا.

 

تفقد السكرتير العام المساعد لمحافظة قنا ، أعمال التشطيبات بالمركز الطبي بالعسيرات والمقام على مساحة ٦٠٠ م٢ ويتكون من ثلاثة طوابق بنسبة تنفيذ بلغت ٨٥ ٪.

 

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وأشار أبوكريشة، إلى أن المنشآت الطبية التي يجرى تنفيذها ضمن مبادرة حياة كريمة سوف تسهم في تلبية الاحتياجات الطبية المختلفة للمواطنين، خاصة أن جميع الوحدات الصحية يتم تنفيذها طبقا للمعايير والمواصفات الخاصة بمنظومة التأمين الصحي الشامل المُقرر تطبيقها بالمحافظة خلال الفترة المقبلة.

 

كما اطلع سكرتبر مساعد قنا ، علي التشطيبات النهائية بمركز شباب العسيرات المقام علي مساحة ١٢٠ م٢ ويتكون من ثلاثة طوابق بنسبة تنفيذ بلغت ٩٨ ٪.

 

وأكد أبوكريشة، أن تطوير ورفع كفاءة مراكز الشباب ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة يأتي من منطلق بث روح الولاء والانتماء بين النشء والشباب وتشجيعهم على العمل الجماعى والتطوعى وإعدادهم بدنياً وفكرياً ‏وتنمية ‏قدراتهم ومهاراتهم لتحسين النمط الصحى للمواطنين من خلال الممارسة الرياضية، وجعل الرياضة أسلوب حياة وتنمية الوعى الثقافى والعلمى وإطلاق المهارات الإبداعية للشباب بما يخدم المجتمع.

 

مشروعات حياة كريمة بقنا
مشروعات حياة كريمة بقنا
مشروعات حياة كريمة بقنا
مشروعات حياة كريمة بقنا
مشروعات حياة كريمة بقنا
قنا مشروعات حياة كريمة فرشوط مركز شباب العسيرات

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