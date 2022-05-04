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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ قنا يكلف السكرتير المساعد بمتابعة إزالة تعديات الأراضى الزراعية خلال العيد

سكرتير قنا يزور المرضى
سكرتير قنا يزور المرضى

تابع محمد صلاح أبوكريشة، السكرتير العام المساعد لمحافظة قنا ، حملات إزالة التعديات خلال أجازة عيد الفطر المبارك على الأراضى الزراعية بمركزى أبوتشت ونجع حمادى، تنفيذاً لتكليفات اللواء أشرف الداودى، محافظ قنا .

 

وقال أبو كريشة، إن محافظ قنا شدد على ضرورة التصدى الفورى وبكل حزم لأية حالات شروع بالتعدي على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة و إزالة كافة التعديات خاصةً التي تُرصدها وحدة المتغيرات المكانية و إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المخالفين حفاظاً علي الرقعة الزراعية ومنع ظاهرة البناء العشوائى.

 

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وفى سياق آخر ، تفقد السكرتير العام المساعد لمحافظة قنا ، مستشفي فرشوط المركزى، لمتابعة تقديم كافة أوجه الرعاية الصحية اللازمة للمرضي وتوافر الامصال والمستلزمات الطبية خلال أجازة عيد الفطر المبارك.

 

كما تفقد السكرتير العام المساعد لـ قنا ، أقسام " الاستقبال - الطوارئ - الغسيل الكلوي الأطفال - الحضانات - وحدة الأطفال المبتسرين - النساء والتوليد - العمليات - الجراحة"، كما تابع سير العمل بمبني العنايات المركزة والمعامل المكون من ٥ طوابق على مساحة حوالي ٢٠٠٠ متر مربع.

 

و أشار أبوكريشة، إلى أن المبنى يشمل ١٧٠ سريراً ، منها ٣٨ سرير عناية مركزة، بالإضافة إلى شبكة غازات وأجهزة تنفس صناعى، و ناقلاً توجيهات محافظ قنا ، لإدارة المستشفى بتوفير كافة أوجه الرعاية الصحية المقدمة للمواطنين.

 

و اطمئن السكرتير العام المساعد لمحافظة قنا ، علي توافر المستلزمات الطبية والوقائية والأدوية وتواجد الأطباء والتمريض بالأقسام الطبية المختلفة، وحرص على الاستماع لعدد من المرضى و المترددين على المستشفى واستفسر عن مدى رضاهم عن الخدمات الطبية المقدمة لهم.

قنا فرشوط الأراضى الزراعية إزالة التعديات السكرتير المساعد عيد الفطر المبارك

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