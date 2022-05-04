محافظ قنا يكلف السكرتير المساعد بمتابعة إزالة تعديات الأراضى الزراعية خلال العيد

تابع محمد صلاح أبوكريشة، السكرتير العام المساعد لمحافظة قنا ، حملات إزالة التعديات خلال أجازة عيد الفطر المبارك على الأراضى الزراعية بمركزى أبوتشت ونجع حمادى، تنفيذاً لتكليفات اللواء أشرف الداودى، محافظ قنا .

وقال أبو كريشة، إن محافظ قنا شدد على ضرورة التصدى الفورى وبكل حزم لأية حالات شروع بالتعدي على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة و إزالة كافة التعديات خاصةً التي تُرصدها وحدة المتغيرات المكانية و إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المخالفين حفاظاً علي الرقعة الزراعية ومنع ظاهرة البناء العشوائى.

وفى سياق آخر ، تفقد السكرتير العام المساعد لمحافظة قنا ، مستشفي فرشوط المركزى، لمتابعة تقديم كافة أوجه الرعاية الصحية اللازمة للمرضي وتوافر الامصال والمستلزمات الطبية خلال أجازة عيد الفطر المبارك.

كما تفقد السكرتير العام المساعد لـ قنا ، أقسام " الاستقبال - الطوارئ - الغسيل الكلوي الأطفال - الحضانات - وحدة الأطفال المبتسرين - النساء والتوليد - العمليات - الجراحة"، كما تابع سير العمل بمبني العنايات المركزة والمعامل المكون من ٥ طوابق على مساحة حوالي ٢٠٠٠ متر مربع.

و أشار أبوكريشة، إلى أن المبنى يشمل ١٧٠ سريراً ، منها ٣٨ سرير عناية مركزة، بالإضافة إلى شبكة غازات وأجهزة تنفس صناعى، و ناقلاً توجيهات محافظ قنا ، لإدارة المستشفى بتوفير كافة أوجه الرعاية الصحية المقدمة للمواطنين.

و اطمئن السكرتير العام المساعد لمحافظة قنا ، علي توافر المستلزمات الطبية والوقائية والأدوية وتواجد الأطباء والتمريض بالأقسام الطبية المختلفة، وحرص على الاستماع لعدد من المرضى و المترددين على المستشفى واستفسر عن مدى رضاهم عن الخدمات الطبية المقدمة لهم.