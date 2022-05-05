أخبار التعليم.. سطوع فائق| اقتران القمر مع النجم بولوكس.. ننشر جداول اختبارات نهاية العام بالجيزة.. وحرمان الممتنعين عن تلقى لقاح كورونا من الامتحانات

نشر موقع "صدى البلد"، العديد من الأخبار التعليمية المهمة خلال الساعات الأخيرة، وفيما يلي ننشر موجزا لأحدث أخبار التعليم المنشورة خلال الساعات الماضية.

تبدأ 7 مايو.. ننشر جداول امتحانات نهاية العام بالجيزة

أعلنت مديرية التربية والتعليم بمحافظة الجيزة عن مواعيد وجداول امتحانات الصفوف الدراسية المختلفة لنهاية العام.

التعليم العالي: حرمان الممتنعين عن تلقى لقاح كورونا من الامتحانات

تستعد الجامعات بالتعاون مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، لامتحانات الفصل الدراسي الثاني وسط إجراءات احترازية مُشددة، وذلك بعد أن أجريت امتحانات الميدتيرم بشكل منتظم خلال شهر رمضان بينما يتم الإعلان عن جداول الامتحانات بعد عيد الفطر.

سطوع فائق| اقتران القمر مع النجم بولوكس .. بعد غدٍ

تشهد سماء مصر بعد غدٍ الجمعة ، ظاهرة فلكية مميزة حين يقترن القمر مع النجم بولوكس (بيتا برج التوأم) وهى تعد من الظواهر البديعة والجميلة فى المشاهدة والرصد والتصوير، وهذه الظاهرة يترقبها جميع هواة الفلك والمهتمون بهذا المجال، وقد كشف المعهد القومي للبحوث الفلكية عن هذه الظاهرة.

أستاذة بـ"القومي للبحوث": ضعوا برنامجًا غذائيًا لإنقاص الوزن بعد العيد

قالت الدكتورة دينا مصطفي محمد، باحث بقسم التغذية وعلوم الاطعمة، معهد بحوث الصناعات الغذائية والتغذية بالمركز القومي للبحوث إن هناك عدة نصائح للعوده للوزن الطبيعي بعد أيام العيد، فكل يوم نحرق السعرات الحرارية من خلال الأنشطة المختلفة التي نقوم بها، في العمل، في المنزل، أو الرياضة.

تربية جامعة حلوان: امتحانات التخلفات 23 مايو

أعلنت كلية التربية جامعة حلوان، مواعيد امتحانات مواد التخلفات لجميع الفرق للفصل الدراسي الثاني للعام الجامعى 2021/2022 والطلاب المحملين بمادة أو اثنين من سنة سابقة.

طلاب "الإعلام الكندية" يطلقون أول تطبيق لإسعاف مصابي حوادث الطرق

ابتكر طلاب كلية الاعلام جامعة الأهرام الكندية قسم العلاقات العامة، تطبيقا لمساعدة وإنقاذ المصابين فى الحوادث والطرق، حيث أعلنت الجامعة أنه فى إطار التطور التكنولوجي سيطلق الطلاب قريبا التطبيق الاول من نوعه فى مصر والمنطقة لخدمة وانقاذ واسعاف مصابى الحوادث فى مصر .

تعرف على الأوراق المطلوبة للتقديم في صندوق التكافل الاجتماعي

تسعى الجامعات إلى دعم الطلاب غير القادرين ماديا وتقديم يد العون لها فى إطار الدور المجتمعي التى تقوم بها الجامعة فى تقديم كل سبل الدعم والرعاية الاجتماعية لأبنائها، وذلك لتخفيف الأعباء الاقتصادية عن كاهلهم وسد احتياجات الطلاب والعاملين بالجامعة، وتقديم خدمات تعليمية متميزة لفئة كبيرة منهم وتحقيق التكافؤ بين طلاب الجامعة وعدم وضع فروق عنصرية بينهم وبين غيرهم من الطلاب.