على أنغام الغزالة رايقة .. فيفي عبده تشعل إنستجرام بـ فيديو راقص

شاركت الفنانة فيفي عبده فيديو جديدا عبر صفحتها الرسمية علي موقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات إنستجرام.

وظهرت فيفي عبده في الفيديو بـ جمبسوت أسود وهي ترقص على أنغام أغنية “الغزالة رايقة”.

وشاركت فيفي عبده فى بطولة مسلسل “شغل فى العالى” بجانب شيرين رضا وكل من توني ماهر، بسمة داود، مروان يونس، وهو من تأليف حسين مصطفى محرم، وإخراج مرقس عادل.

قصة مسلسل شغل فى العالى

وتدور أحداث مسلسل “شغل فى العالى” فى إطار كوميدى، حيث تقدم شيرين دور الصديقة الجذابة المواكبة لصيحات الموضة والتى تنتمى لطبقة مجتمعية عالية، فيما تجسد فيفى شخصية تنتمى لطبقة شعبية، وتعيش فى مكان شعبى، أى النقيد لشخصة شيرين، ولكن تجمعهما صداقة قوية، وينتج عن تفاوت الطبقات العديد من المواقف الكوميدية.