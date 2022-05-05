الانتخابات التمهيدية.. دونالد ترامب يظهر نفوذا لا مثيل له في الحزب الجمهوري.. ويؤكد قدرته على خوض الانتخابات أو إفسادها في أمريكا

بعد فترة كبيرة على مغادرته البيت الأبيض، تشكل سلسلة من الانتخابات التمهيدية للجمهوريين طوال مايو اختبارا لحجم النفوذ السياسي للرئيس السابق دونالد ترامب وقدرته على خوض الانتخابات أو إفسادها في امريكا.

وأظهر الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، مرة أخرى نفوذه الذي لا مثيل له في الحزب الجمهوري، حيث فاز المرشح الذي يدعمه، جي دي فانس، بالانتخابات التمهيدية للجمهوريين في مجلس الشيوخ عن ولاية أوهايو، على غرار الرئيس السابق.

وهزم فانس المرشح جوش ماندل، الذي كان متقدمًا في استطلاعات الرأي قبل تأييد ترامب.

وفي المركز الثالث، حصل مات دولان على أكثر من 20 في المائة من الأصوات، وهو مشرع للولاية، وخاض الانتخابات بصفته من غير ترامبر.

وأعطى بعض الجمهوريين، ولا سيما زعيم الأقلية في مجلس الشيوخ ميتش ماكونيل (جمهوري من ولاية كنتاكي)، مؤشرات على أملهم في أن نفوذ ترامب يتضاءل وأن الحزب قد يتطلع إلى الأمام في منافسات منتصف المدة هذا العام والانتخابات الرئاسية لعام 2024.

أجندة ترامب

وهذه ليست أجندة ترامب، فهو لا يزال يريد التركيز على انتخابات 2020، رافضًا الاعتراف بهزيمة واضحة ويريد معاقبة أي معارضين.

وهناك العديد من الاختبارات الكبيرة أمام ترامب. في جورجيا، يحاول إقالة الحاكم براين كيمب، الذي يعتقد ترامب أنه لم يفعل ما يكفي لقلب نتائج انتخابات 2020 في تلك الولاية ؛ يحتضن ترامب ديفيد بيرديو، الذي هُزم العام الماضي لإعادة انتخابه لمجلس الشيوخ.

ولقد أجرى بيرديو، حسب معظم الروايات ، حملة رهيبة، ويبدو أن كيمب على الأرجح ستنتصر في الانتخابات التمهيدية في 24 مايو.

اختبار نفوذ ترامب



قبل ذلك بأسبوع، كان هناك اختباران آخران لترامب حيث أيد المرشحين المتأخرين في استطلاعات الرأي. في ولاية بنسلفانيا، يدعم محمد أوز، طبيب التلفزيون الشهير، بعد أن رفض التماسات ديفيد ماكورميك، المدير التنفيذي لصندوق التحوط.

في 17 مايو تقدم تيد بود، عضو الكونجرس اليميني الذي يترشح لعضوية مجلس الشيوخ الأمريكي في نورث كارولينا، المدعوم من ترامب، على الحاكم السابق بات ماكروري، وفقًا لاستطلاعات الرأي.

في 10 مايو، حصل المرشح الجمهوري لمنصب حاكم ولاية نبراسكا تشارلز هيربستر على دعم ترامب النشط وهو يحاول التغلب على اتهامات من عدة نساء بأنه تحرش بهن جنسياً.

ولا توجد اختبارات حقيقية أيديولوجية أو سياسية لتأييد ترامب، حيث يتعلق الأمر بشكل أساسي بالطاعة له، سواء كان على دراية بالمرشح أم لا. خلال حملته في نبراسكا نهاية الأسبوع الماضي، خلط ترامب من كان يدعمه في أوهايو: “لقد أيدنا ... جي بي، أليس كذلك؟”. ج. ماندل. وهو يقوم بعمل رائع”. وبدا أن ذلك يخلط بين جوش ماندل والمؤيد الفعلي لترامب، جي دي فانس.

ترامب يواجه مشاكل قانونية



ولا يزال الرئيس السابق يواجه مشاكل قانونية، حيث تم استدعاء هيئة محلفين كبرى في أتلانتا بتهم أن ترامب حاول بطريقة غير مشروعة سرقة انتخابات جورجيا التي فاز بها بايدن.

وهناك مكالمة هاتفية مسجلة من ترامب يضغط على حاكم جورجيا، براد رافنسبيرجر، للعثور على 11780 صوتًا حتى يتمكن ترامب من التفوق على بايدن.

ويجري المدعي العام في نيويورك تحقيقًا مستمرًا في الاحتيال بشأن ترامب وشركته، الأمر الذي أثار غضب الرئيس السابق.

ومع ذلك، تهرب ترامب من أخطر قضية عندما قام المدعي العام الجديد لمنطقة مانهاتن بتحويل مسار تحقيق جنائي بشكل غير مفهوم على الرغم من إعلان اثنين من المدعين ذوي الخبرة أن هناك أدلة كافية لتوجيه الاتهام إلى ترامب.

في ولاية أوهايو، كان فانس، مؤلف كتاب “هيلبيلي إليجي” الأكثر مبيعًا، مناهضًا لترامب في عام 2016 - لكنه انقلب، وأصبح داعما له.

في الانتخابات العامة، سيواجه فانس النائب تيم رايان، الذي فاز بسهولة في الانتخابات التمهيدية.

وأصبحت أوهايو معقلًا جمهوريًا قويًا، لكن ريان يتمتع بجاذبية من ذوي الياقات الزرقاء، وقد تكون منافسة متقاربة.

معركة قوية



والرهانات مرتفعة في جورجيا في نوفمبر، الولاية التي صوتت لمرشح ديموقراطي في الانتخابات السابقة لكن يمكن أن تغير ميزان القوى في مجلس الشيوخ إذا ما عادت للتصويت لجمهوري، ما قد تكون له تداعيات كبيرة على رئاسة بايدن.

وهي أيضا مركز لحملة التضليل الإعلامي لترامب، وللمعركة المريرة المتفاقمة بشأن حقوق التصويت.

وكثيرا ما انتقد ترامب الحاكم الجمهوري براين كمب لتصديقه على نتائج انتخابات 2020، وهو ما كان يتعين على الحاكم القيام به وفقا للقانون بعد فوز بايدن في المعقل الجمهوري السابق.

وفي نداء مباشر لأنصار ترامب ممن يواصلون التشكيك في نتائج الانتخابات، جعل السناتور السابق المدعوم من ترامب ديفيد بيردو الحديث عن تزوير من دون دليل، موضوعا رئيسيا في حملته.

غير أن حظوظ بيردو تراجعت منذ أن أعلن ترامب تأييده له، وتوسع الفارق بينه وبين كمب من سبع نقاط إلى 25 نقطة.

وأكبر خطر على قدرة ترامب في التأثير على نتائج الانتخابات، جاء من الاباما حيث أيد بحماسة لمقعد مجلس الشيوخ عضو الكونغرس مو بروكس، الخطيب المفوه خلال مهرجان في واشنطن في يناير 2021 عندما ألهب ترامب حماسة الحشد الذي اقتحم مبنى الكابيتول.

لكن ترامب تراجع عن ذلك الدعم بشكل محرج الشهر الماضي فيما تظهر الاستطلاع نسبة تأييد منخفضة جدا لبروكس.

وانقلب بروكس على ترامب في أعقاب ذلك، وقال إن الرئيس السابق طلب منه أن "يلغي" بشكل غير قانوني نتائج انتخابات 2020 ويسهم في عزل بايدن من منصبه.