الاحتلال الإسرائيلي يمنع رفع الأذان في الحرم الإبراهيمي

منعت القوات الإسرائيلية، اليوم الأربعاء، رفع أذان العشاء في الحرم الإبراهيمي الشريف، بمدينة الخليل بالضفة الغربية.

وحسب وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية، قال مدير الحرم الإبراهيمي الشريف غسان الرجبي أن: "قوات الاحتلال منعت رفع أذان العشاء".

واتهم الرجبي القوات الإسرائيلية بتوفير الحماية لعشرات المستوطنين لاقتحام ساحات الحرم ونصب منصات للرقص وتوزيع مكبرات للصوت في معظم أجزائه.

وقال غسان الرجبي، إن “المستوطنين أقاموا حفلات صاخبة للرقص والغناء داخل أروقة الحرم الشريف وساحاته الخارجية، واصفا ذلك بأنه مظهر استفزازي يخالف كافة الشرائع والأديان”.

كما اتهم المستوطنين "بإضاءة ما يسمى بالشمعدان على سطح الحرم، وإضاءة جدران الحرم بالعلم الإسرائيلي".