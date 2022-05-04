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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الأردن.. وزير الأوقاف يطالب الاحتلال بالتوقف عن التهديد باقتحام الأقصى

سلطات الاحتلال الإسرائيلي
سلطات الاحتلال الإسرائيلي

حذر وزير الأوقاف الأردني والشؤون والمقدسات الإسلامية، الدكتور محمد الخلايلة، من مغبة الاستمرار بالتهديد باقتحام حرمة المسجد الأقصى المبارك - الحرم القدسي الشريف من قبل المتطرفين اليهود أو السماح لهم بذلك من قبل سلطات الاحتلال، معتبرا ذلك استفزازا لمشاعر المسلمين في كافة أنحاء العالم.

ووفق وكالة الأنباء الأردنية؛ بترا؛ فقد قال الخلايلة في بيان اليوم الأربعاء، إن على سلطة الاحتلال التوقف عن مثل هذه التصرفات التي ليس من شأنها إلا إثارة المزيد من التأجيج والدفع باتجاه استفزاز مشاعر المسلمين واستثارتهم وجر المنطقة إلى حروب وصراعات لا تحمد عواقبها.

كما ذكر  بأن المسجد الأقصى المبارك/ الحرم القدسي الشريف إنما هو حق خالص للمسلمين من أدنى أرضه إلى أعلى سمائه لا يشاركهم ولا يقاسمهم فيه أحد من الناس وترعاه وصاية هاشمية مجيدة تذود عن حرمته ليكون مكانا لعبادة المسلمين.

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