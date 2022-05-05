كشف غموض العثور على جثة شاب مشنوقا داخل منزله بقليوب

كشفت تحريات مباحث قسم قليوب تفاصيل العثور على جثة شاب داخل منزله بعد انتحار حيث تبين وجود خلافات زوجية بين الشاب المنتحر وزوجته منذ عدة أشهر وعلى أثرها تركت منزل الزوجية وأثناء ذهابه لها لأسرتها رفضت العودة إليه مما أدى إلى دخوله فى حالة نفسيه واكتئاب والتخلص من حياته شنقا داخل مسكنه.



كان شارع الجمعية بدائرة قسم قليوب قد شهد حادثا مأسويا حيث أقدم شاب على الانتحار والتخلص من حياته للأبد شنقا داخل مسكنه تم التحفظ على الجثة بمستشفى قليوب، وتولت النيابة التحقيق.



تلقى اللواء غالب مصطفى مدير أمن القليوبية إخطارا من الرائد محمد أشرف رئيس مباحث قسم قليوب يفيد بتلقيه بلاغا من الأهالى بشارع الجمعية بمركز قليوب بانتحار شاب شنقا داخل مسكنه.



انتقل على الفور والفحص تبين أن الجثة لشاب يدعى " رضا ع. ع" 32 سنة تم نقل الجثة للمستشفى تحت تصرف النيابة كلفت إدارة البحث الجنائى بالتحرى عن الواقعة وظروفها وملابساتها، جرى تحرير محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.