عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

كشف غموض العثور على جثة شاب مشنوقا داخل منزله بقليوب

حادث
حادث

كشفت تحريات مباحث قسم قليوب تفاصيل العثور على جثة شاب داخل منزله بعد انتحار حيث تبين وجود خلافات زوجية بين الشاب المنتحر وزوجته منذ عدة أشهر وعلى أثرها تركت منزل الزوجية وأثناء ذهابه لها لأسرتها رفضت العودة إليه مما أدى إلى دخوله فى حالة نفسيه واكتئاب والتخلص من حياته شنقا داخل مسكنه.


كان شارع الجمعية بدائرة قسم قليوب قد شهد حادثا مأسويا حيث أقدم شاب على الانتحار والتخلص من حياته للأبد شنقا داخل مسكنه تم التحفظ على الجثة بمستشفى قليوب، وتولت النيابة التحقيق. 


تلقى اللواء غالب مصطفى مدير أمن القليوبية إخطارا من الرائد محمد أشرف رئيس مباحث قسم قليوب يفيد بتلقيه بلاغا من الأهالى بشارع الجمعية بمركز قليوب بانتحار شاب شنقا داخل مسكنه.


انتقل على الفور والفحص تبين أن الجثة لشاب يدعى " رضا ع. ع" 32 سنة تم نقل الجثة للمستشفى تحت تصرف النيابة كلفت إدارة البحث الجنائى بالتحرى عن الواقعة وظروفها وملابساتها، جرى تحرير محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق. 

قليوب انتحار شاب أمن القليوبية مدير أمن القليوبية مستشفى قليوب البحث الجنائي إدارة البحث الجنائى

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

صدى البلد ينفرد بأول تعليق من ياسمين صبري بعد انفصالها عن أحمد أبو هشيمة

أكن له كل الاحترام.. ياسمين صبري لصدى البلد: الانفصال تم بهدوء مع أبو هشيمة

أنا لا أخسر أبدا.. تعليق غامض لأبوهشيمة بعد انفصاله عن ياسمين صبري

علي جمعة: 3 علامات تسبق ظهور المسيح الدجال تحقق منها اثنتان

مصر تشهد عواصف ترابية وأمطار بعدة محافظات غدا

واتساب يثير حماسة مستخدميه بعد ظهور ميزة طال انتظارها

6 كلمات.. يصرف الله بهن السحر والحسد ويمنع عنك 70 بلاء

أسعار الذهب اليوم الأربعاء 4-5-2022

موضوعات متعلقة

حبس تشكيل عصابي للإتجار بالمواد المخدرة فى القليوبية

حبس 8 عاطلين لحيازتهم مواد مخدرة في القليوبية

ترشيحاتنا

مكنتش لاقي آكل.. قصة معاناة أحمد فتحي مع زوجته قبل الشهرة

ميقاتي: السعودية ودول الخليج لا تترك لبنان

الاتحاد الأوروبي يعلن المرشحين لجائزة أفضل هدف بنصف نهائي دوري الأبطال

دعاء صوم الست من شوال .. كلمات مستجابة تحصد بها ثواب 60 يوما

ذكراها الثانية.. تفاصيل وفاة ماهي نور في عز شبابها بنهار رمضان

البنتاجون: قلقون من التجارب الصاروخية "الاستفزازية" لكوريا الشمالية

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تحديث محتمل جديد لواتس آب.. نقل مكان الحالات إلى صفحة الدردشات

قلدها الشباب وطلبة المدارس.. كيف تحولت تقليعة شعر محمد عبد الوهاب إلى موضة؟

صبا مبارك.. عرض فيلم "بنات عبد الرحمن"بافتتاح مهرجان مالمو بحضور صناعه

حرق قلبها عليه| أبّ يقتل رضيعهُ بالرصاص رغبة في العودة لطليقته ببريطانيا

فيديو

يخضع لعلاج طبيعي.. تفاصيل الحالة الصحية للفنان توفيق عبدالحميد.. فيديوجراف

خالد النبوي يكشف كواليس شخصية أبو الهنا.. فيديو جراف

دنيا عبد العزيز: من وقف معي في حزني دعوته لـ فرحي.. فيديو

دنيا عبد العزيز تكشف كواليس احتفالها بعقد قرانها .. فيديو

المزيد

ساحة رأي

د عبد الفتاح أحمد أبو كيلة يكتب: رمضان.. شهر النفحات

د عبد الفتاح أحمد أبو كيلة يكتب: أحكام المرضى في رمضان

د. علي أبو دشيش يكتب: الفراعنة والأعياد

سيد طه فايز يكتب: وزير الصحة وتبني عودة الحقوق

«إيزيس» أصل الزمن والسحر

وليد السيد محمد مرعي يكتب: مضاعفة الأعمال في رمضان

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

احمد النومى

حوار السيسي.. بعث جديد

إسلام كمال

الاختيار 3.. ملاحظات على الدراما الخشنة

إبراهيم شعبان

خواطر عيد الفطر

عبدالمعطى أحمد

حكمة "الاحتفال بالعيد" عند العقاد

المستشار أسـامة الصعيدي

بعد الاطلاع.. «إدمان الإنترنت» يدمر العقل

محمود دياب

شر الحاجة وذل السؤال

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفي "23 ".. حقيقة القناصة

كريمة أبو العينين

الطيب أحسن

اﻟﻤﺰﻳﺪ