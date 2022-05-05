أنغام تحيي حفل العيد في السعودية.. الليلة

تسعد الفنانة أنغام، لإحياء حفل غنائي ساهر لها اليوم الخميس 5 مايو في مدينة الملك عبدالله الرياضية، بمنطقة القصيم بالسعودية، وذلك ضمن سلسلة حفلات العيد في السعودية.

ويشارك أنغام حفل الليلة 5 مايو، كلًا من الفنانان راشد الفارس، وفهد الكبيسي، وأعلنت شركة روتانا للصوتيات والمرئيات، المنظمة للحفل، في وقت سابق عن نفاذ تذاكر الحفل فور طرحها للجمهور.

حفل أنغام في السعودية

يشارك المايسترو هاني فرحات ، في حفل الفنانة انغام الذي من المقرر أن يقام غدا في المملكة العربية السعودية ، وذلك بعد أن شارك أمس في حفل محمد عبده.

وتعرض المايسترو هاني فرحات ، إلى وعكة صحية بسيطة خلال حفله مع محمد عبده، وتم نقله إلى المستشفى لإجراء الإسعافات اللازمة وخرج على الفور.

أحدث أعمال أنغام

وحظيت أغنية المطربة أنغام "أنا مش ضعيفة" تتر مسلسل (فاتن أمل حربي)، المعروض في موسم رمضان الحالي، بمشاهدة وتفاعل من المتابعين، حيث حققت نسبة مشاهدة بلغت 70 ألفا و166 منذ طرحها يوم 2 أبريل الجاري.

يشار إلى أن الأغنية من كلمات مدحت العدل، وألحان أحمد العدل، وتوزيع موسيقي نادر حمدي، وتسجيل محمد إسماعيل.

ووصف مغردون أنغام بأنها "صوت مصر العظيم" و"صوت سيذكره التاريخ" واعتبروا "أنا مش ضعيفة" أجمل تتر في مسلسلات رمضان، وأشادوا بكلمات الأغنية والصوت والإحساس والموسيقى.

يذكر أن أخر أعمال الفنانة أنغام أغنية "هتشتاقوا" التي طرحتها في شهر نوفمبر الماضي وهي من كلمات عمرو يحيى، وتوزيع عمرو الخضري، وألحان مصطفى العسال.

وينتمي مسلسل (فاتن أمل حربي) للدراما الاجتماعية، ويناقش العديد من القضايا، منها الزواج العرفي والزواج الرسمي، وغيرهما من القضايا التي تهم المرأة، من خلال شخصية فاتن التي تجسدها نيللي كريم، وهي أم مطلقة تدخل في صراعات مع حماتها على حضانة ابنتيها، عندما ترغب بالزواج مرة أخرى.