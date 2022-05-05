حقيقة أول من سكنوا الأمريكتين.. ما القصة؟

ركز تقرير جديد على الطبقات الأثرية غير المضطربة في الأمريكتين ولكن لم يجد دليلاً على وجود بشر في الأمريكتين تحت الغطاء الجليدي قبل 13000 عام.

عندما وصل البشر إلى الأمريكتين لم يكن غير معروف، من المتفق عليه أن البشر كانوا يحتشدون في أمريكا الشمالية قبل 13000 عام ، وهو ما يشير بحد ذاته إلى أن الوصول الأول إلى الأمريكتين كان بعد ذلك.

تجادل ورقة جديدة الآن بأنه لا توجد علامة مثبتة بشكل مرض على أن البشر قد انتشروا بالقارتين حيث لا يوجد دليل تحت الصفائح الجليدية القارية منذ أكثر من 13000 عام.

فيما تقول نظرية "كلوفيس فيرست" أن الأشخاص المرتبطين بـ "ثقافة كلوفيس" كانوا أول البشر الذين وصلوا إلى الأمريكتين ، منذ ما يقرب من 13000 عام.

السمة المميزة لثقافة كلوفيس هي الأدوات الحجرية المخددة وأدوات العظام المميزة ، على الرغم من العثور على الأدوات الحجرية المخددة في أماكن أخرى ، بما في ذلك المملكة العربية السعودية ما قبل التاريخ.

سيطرت نظرية كلوفيس فيرست على العصر القديم لعقود من الزمن ، لكنها واجهت تحديات في السنوات الأخيرة.

الآن دراسة جديدة نُشرت في أبريل في PLOS One تعيد النظر في اللغز، فبالنظر إلى المواقع الأثرية التي تتمتع بسلامة طبقية جيدة ، مما يعني أن الطبقات الأثرية لم تتعرض للاضطراب، ويستنتج الفريق بأنه لا يوجد ما يشير إلى أن البشر وصلوا إلى الأمريكتين ، وانتشروا وراء الصفائح الجليدية ، قبل 13000 عام.

كتب المؤلف الرئيسي البروفيسور تود سوروفيل من جامعة وايومنج والفريق أن العلامات الواضحة للمكونات الأثرية المنفصلة والمضطربة إلى الحد الأدنى لا تظهر جنوب الصفائح الجليدية حتى عصر كلوفيس.

تعتبر دراستهم صفعة على الخد لأمل ما قبل كلوفيس. تم تقديم العديد من الادعاءات المثيرة في السنوات الأخيرة ، بما في ذلك الاكتشاف المزعوم لأدوات حجرية من حوالي 33000 عام في المكسيك ، وآثار أقدام بشرية في نيو مكسيكو تعود إلى 23000 عام.

هذه الاكتشافات والعديد من الاكتشافات الأخرى ، إذا كانت مؤرخة ومحددة بدقة ، ستشير إلى تاريخ وصول "ما قبل كلوفيس" - يشير كلوفيس إلى الثقافة الهندية القديمة في شمال إفريقيا التي يعود تاريخها إلى حوالي 13000 عام ، والتي سميت على اسم مدينة في نيو مكسيكو حيث السمة المميزة لوحظت الأدوات الحجرية من "نوع كلوفيس" لأول مرة مع عظام البيسون في عشرينيات القرن الماضي.