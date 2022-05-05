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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

بأسهل الخطوات.. طريقة عمل باستا بكريمة السبانخ

.طريقة عمل باستا
.طريقة عمل باستا بكريمة السبانخ

باستا بكريمة السبانخ من الأطباق الشهية و اللذيذة التي يمكنك تجديد سفرتك من خلال تقديمها لأفراد أسرتك في المنزل بمذاق شهي و لايقاوم.
قدمت الشيف سارة عبد السلام، عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك، طريقة عمل باستا بكريمة السبانخ فيما يلي ...

 


مقادير باستا بكريمة السبانخ 


كيس مكرونة فيتوتشيني نصف سلق 
٤٠٠ جم سبانخ مجمده معصورة من الماء
٦ فص ثوم مفروم
٥٠٠ مللي بديل كريمة الطهي (لترحليب-٤م ك زبدة-٤م ك دقيق- كوب قشطة) 
٥٠٠ مللي مرقة دجاج
رشة جوزة الطيب
ملعقة صغيرة بصل بودر
ملعقة صغيرة ثوم بودر
ملح وفلفل أسود
زبدة 


طريقة تحضير باستا بكريمة السبانخ 


في إناء الطهي تضاف كمية من الزبده ويشوح بها الثوم.
يضاف بديل كريمة الطهي والمرقة والسبانخ.
تضاف كل التوابل ويقلب الصوص جيداً حتى تتوزع السبانخ وتذوب في الصوص تماماً. 
تضاف المكرونه ليتم نضجها مع الصوص ومن ثم تقدم الباستا ساخنه مع رش الجبنه على الوجه.

 

باستا بكريمة السبانخ طريقة عمل باستا بكريمة السبانخ Food Groceries الشيف سارة عبد السلام مقادير باستا بكريمة السبانخ

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