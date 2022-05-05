أحدث تعديلات الفئة 1 وM135i xDrive من بي إم دبليو.. صور

التقط مصورو التجسس نموذجين أوليين لـ بي إم دبليو الفئة 1 هاتشباك ذات الخمسة أبواب المحسّنة العادية، و M135i xDrive حيث تمكنت الصور من تقديم نظرة أولية داخل المقصورة أيضًا واستعراض مميزات التصميم الخارجية المذهلة.

تعرف علي أحدث تعديلات الفئة 1 و M135i xDrive من بي إم دبليو

تحتوي المتغيرات الأقل على مجموعة هيكل مختلفة عن M135i الهاتشباك، والتي يمكن تمييزها بسهولة عن طريق العجلات ذات القطر الأكبر وأنابيب العادم الرباعية، وسيكون هذا الأخير سمة مشتركة بين جميع الموديلات الجديدة من خط إم بيرفورمانس، على الرغم من كونها محجوزة مسبقًا لسيارات إم الكاملة.

ستستفيد الفئة الأولى من إضافة شاشة بي إم دبليو المنحنية، أو بعبارة أخرى، قمرة القيادة الرقمية الأحدث لشركة صناعة السيارات البافارية، حيث يشتمل طراز الفئة الثانية أكتيف تورر المشابه على شاشة لمس معلومات وترفيه مقاس 10.7 بوصة مع برنامج iDrive8 ومجموعة أدوات رقمية مقاس 10.25 بوصة والتي من المحتمل أن يتم توريثها بواسطة سيارة الهاتشباك ذات الخمسة أبواب، والتي تم إعادة تصميم الكونسول الوسطي بنوع جديد من محددات علبة التروس وإغفال التحكم الأسطواني في محرك بي إم دبليو.

تعرف علي أحدث تعديلات الفئة 1 و M135i xDrive من بي إم دبليو

من المتوقع أيضًا أن تجلب عملية التجميل المزيد من ميزات آداس، المستعارة من طرازات بي إم دبليو الأكبر حجمًا، ومن المرجح أن يحصل الجيل الثالث من سيارات الهاتشباك المدمجة من بي إم دبليو، والتي تعتمد على منصة UKL-FAAR منذ عام 2019، على إعداد هيكل معدّل ومحركات أنظف، على الرغم من عدم وجود معلومات عن المواصفات حتى الآن.

تعرف علي أحدث تعديلات الفئة 1 و M135i xDrive من بي إم دبليو

يمكن لشركة بي إم دبليو توسيع نطاقها الهجين الإضافي مع متغير جديد من الفئة 1 ، على غرار xDrive25e من X1 المنتهية ولايته، وترددت شائعات عن سيارة i1 كهربائية بالكامل منذ عام 2019، ولكن لا توجد دلائل على وجود نموذج أولي للمركبات الكهربائية حتى الآن.

تعرف علي أحدث تعديلات الفئة 1 و M135i xDrive من بي إم دبليو

أثبتت سيارة بي إم دبليو iX1 أن النظام الأساسي متوافق مع مجموعات نقل الحركة عديمة الانبعاثات، وسيظل الطراز M135i xDrive في صدارة النطاق من حيث الأداء، ويذكر ان الإصدار الحالي مزود بمحرك توربيني سعة 2.0 لتر ينتج 302 حصان، بينما يرسل ناقل حركة أوتوماتيكي من ثماني سرعات الطاقة إلى جميع العجلات الأربع.