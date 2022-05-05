إصابة شاب بكسور إثر سقوطه من قطار في الإسماعيلية

أصيب شاب في العشرينات من عمره، بعدة كسور وجروح، وذلك بعد أن سقط من أحد القطارات، على شريط السكة الحديد بمنطقة الجريشة التابعة لمركز ومدينة أبوصوير، في محافظة الإسماعيلية.



تلقى اللواء منصور لاشين، مساعد وزير الداخلية مدير أمن الإسماعيلية، إخطارا من العميد وليد المصريـ مأمور مركز شرطة أبوصوير، يفيد بإصابة شخص جراء سقوطه من أحد القطارات، على أحد جوانب شريط السكك الحديدية ، مما أسفر عن إصابته بكسور وجروح مختلفة.



وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان الحادث للوقوف على ملابساته ومعاينة المنطقة ومعرفة الأسباب الحقيقية وراء سقوط الشاب.

كما دفع مرفق إسعاف الإسماعيلية برئاسة الدكتور حسن درويش، بعدد من سيارات الإسعاف لنقل المصاب إلى مجمع الإسماعيلية الطبي لاسعافه وتلقي العلاج.

وقالت مصادر طبية بمجمع الإسماعيلية الطبي إن المصاب وصل إلى المستشفى وهو يعاني من اشتباه كسر في الحوض وكسر بالساق اليسرى، واشتباه في ارتجاج بالمخ، بالإضافة إلى إصابته بجروح متفرقة بالجسد وكدمات.

وتبين أن المصاب يدعى أحمد خالد محمد محمد، مقيم مركز ميت غمر دقهلية، ويبلغ من العمر ٢٠ عاما.