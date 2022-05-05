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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

المفوضية الأوروبية تحذر من استمرار تدفق اللاجئين من أوكرانيا

اللاجئين من أوكرانيا
اللاجئين من أوكرانيا

حذرت المفوضية الأوروبية، اليوم الخميس من أن استمرار تدفق اللاجئين من أوكرانيا سيكون له تأثير ديمواغرافي على دول الاتحاد.

وكان منسق الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في أوكرانيا، أوسنات لوبراني، قد أكد إجراء عملية أخرى لإجلاء المدنيين من ماريوبول ومناطق أخرى في 4 مايو.

وقالت في بيان صحفي إن "عملية الممر الآمن الجديدة لإجلاء المدنيين الذين تقطعت بهم السبل في ماريوبول وغيرها من المجتمعات قد اكتملت اليوم".

وأضافت: "مرة أخرى، عمل فريقنا من الأمم المتحدة وزملاؤه من اللجنة الدولية للصليب الأحمر معًا لجلب الأشخاص الذين أرادوا مغادرة المناطق التي تشهد أعمالًا عدائية إلى بر الأمان، بموافقة أطراف النزاع".

وفي وقت سابق، أعلنت الأمم المتحدة،أن أوكرانيا بحاجة إلى مساعدات تتخطى ملياري دولار.

وقالت الأمم المتحدة إن قيمة المساعدات التي تحتاجها أوكرانيا تصل إلى 2.25 مليار دولار.

كما تتوقع الأمم المتحدة ارتفاع عدد اللاجئين الأوكرانيين إلى أكثر من 8 ملايين شخص.

وأعلنت موسكو، دخول نحو مليون لاجئ  روسيا من دونيتسك ولوجانسك منذ بدء الصراع في أوكرانيا.

أفاد مصدر في هيئة الأمن الروسية بأن عدد اللاجئين الذين وصلوا إلى الأراضي الروسية من أوكرانيا ودونباس يقترب من مليون شخص.

ونقلت وكالة "تاس" عن المصدر: "وفق المعلومات الموجودة، وصل أكثر من 974 ألف شخص، بمن فيهم 178 ألف شخص، إلى روسيا من أوكرانيا ودونباس".

وأعلنت الأمم المتحدة، في وقت سابق، أن 5.1 مليون أوكراني فروا من منازلهم،  بزيادة قدرها 483

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