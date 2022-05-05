هيئة الدواء توجه بضبط تشغيلات مغشوشة من المضاد الحيوي زوراكسون

قررت هيئة الدواء المصرية ضبط وتحريز العبوات المقلدة والمغشوشة من المستحضر التالي: Xoraxon 1g Vial Xoraxon 1g Vial ( زوراكسون) وذلك للتشغيلات التالية ( 212584-212160-212588-211801-212126 ) وجميع التشغيلات الأخرى التى تختلف عن المواصفات المذكورة بالعبوة الاصلية.

وأوضحت هيئة الدواء أن العبوات الأصلية لهذا المستحضر يمكن التفرقة ظاهريا بينها وبين العبوات المغشوشة كالآتى:

الجدير بالذكر أنه مضاد حيوي ينتمي إلى مجموعة السيفالوسبورين (الجيل الثالث)، وهو شديد الفعالية ضد أنواع عديدة من البكتيريا، وهو يقاوم الالتهابات عن طريق وقف نمو البكتيريا المسببة لها.

يمكن أن يستخدم علاج سيفترياكسون لوحده لعلاج أنواع معينة من الالتهابات، أو يمكن استخدامه مع مضادات حيوية أخرى لعلاج حالات أكثر تعقيداً.

من أهم الأمور التي يجب معرفتها عن دواء سيفترياكسون بأنه لا ينصح باستخدامه للأطفال حديثي الولادة الذين يعانون من ارتفاع مستويات البيليروبين في الدم، والأطفال الخدج، بسبب خطورة الأعراض الجانبية المرافقة له.

يمكن للأشخاص المصابين بأمراض قلبية معينة أن يتناولوا دواء سيفترياكسون قبل بعض إجراءات الأسنان للوقاية من التهابات القلب الخطيرة مثل، التهاب الشغاف البكتيري.

استخدامات زوراكسون؟



يستخدم المضاد الحيوي سيفترياكسون في علاج حالات التهابات متعددة مثل:

التهابات البطن.

التهاب الأذن الوسطى الحاد.

التهاب الحوض.

التهاب المفاصل الاصطناعية.

التهاب السحايا.

التهاب الحويضة والكلية الحاد.

الوقاية في العمليات الجراحية.

علاج الالتهابات غير المعقدة الناتجة عن المكورات البنية.

التهاب الملتحمة الوليدي.

التهاب الفرج والمهبل بالمكورات البنية، والتهاب عنق الرحم، والتهاب الإحليل، والتهاب البلعوم، أو التهاب المستقيم.

التهاب المسالك البولية.

من الاستخدامات الشائعة لدواء سفترياكسون وغير المصادق عليها ولكنها شائعة في الممارسات الطبية بنجاح:

الصدمة الانتانية (تسمم الدم).

التهابات الجلد.

الالتهابات الناخرة (الالتهابات العميقة التي تصيب الأنسجة الرخوة).

التهاب الجيوب الأنفية البكتيري الحاد.

السيلان.

التهاب لسان المزمار عند الأطفال.

ما هي موانع استخدام زوراكسون؟

يمنع استخدام علاج سيفترياكسون دون استشارة الطبيب المختص في الحالات الآتية:

إذا كان المريض يعاني من تفاعل تحسسي لمادة سيفترياكسون وغيرها من السيفالوسبورينات.

لا يعطى هذا الدواء لحديثي الولادة الذين يعانون من اصفرار الجلد أو العيون أو لديهم ارتفاع بيليروبين في الدم.

لا يجوز أخذ محلول السيفترياكسون مع الليدوكايين (مخدر موضعي) في الوريد. يمكن مزج السيفترياكسون مع الليدوكايين في الإبرة العضلية.