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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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ثقافة

تميز الإبداع المصري|عبد الدايم: محمد عبلة أول تشكيلي عربي ينال وسام جوتة الألماني

وزيرة الثقافة الدكتورة
وزيرة الثقافة الدكتورة إيناس عبد الدايم

هنأت الفنانة الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة التشكيلى الكبير محمد عبلة لحصوله على وسام جوتة لعام 2022 والذي تمنحه ألمانيا لكبار الفنانين والشخصيات المؤثرة في العالم وذلك تكريما لجهوده في مجال الفن والتبادل الثقافي .

وأعلنت عبد الدايم الفخر بحصول عبلة على وسام جوتة ، مؤكدة انه اول تشكيلي عربي يحصل عليه ، واضافت انه يعبر عن اصالة وتميز الإبداع المصرى حيث يظهر فى أعمال الفنان الكبير التنوع الثقافي للوطن ، متمنية له استمرار التوفيق والنجاح .

يذكر أن التشكيلى الكبير محمد عبلة مواليد محافظة الدقهلية عام 1953، تخرج في كلية الفنون الجميلة بالإسكندرية عام 1977، وعُرف بأعماله التي تصور حياة المصريين ، أقام عددا كبيرا من المعارض الفردية ، وشارك في عشرات المعارض الجماعية بمصر وأوروبا ، حصل على الكثير من الجوائز المحلية والعالمية وله مقتنيات في متحف الفن الحديث ببرلين وبلدية أوربرو بالسويد وبلدية فالسروده بألمانيا.

الفنانة الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة التشكيلى الكبير محمد عبلة وسام جوتة لعام 2022 تمنحه ألمانيا لكبار الفنانين والشخصيات المؤثرة جهوده في مجال الفن والتبادل الثقافي

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