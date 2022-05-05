تحرير 152 محضرًا تموينيًا في ثالث أيام عيد الفطر بسوهاج

صرح المهندس محمد إبراهيم وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بـ سوهاج، في تصريحات خاصة لـ "صدى البلد"، أنه تم تدشين حملة تموينية مُكبرة على مستوى مراكز المحافظة، خلال ثالث أيام عيد الفطر المُبارك.

وأوضح وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بسوهاج، أنه تم تحرير 152 محضرًا تموينيًا متنوعًا، خلال ثالث أيام عيد الفطر المُبارك تنوعت بين: "نقص وزن - وإيقاف - وتصرف - ومنشأة دون ترخيص - ومجهول المصدر - تجميع بنزين - وسجلات"، وغيرها من المحاضر في مجال الأسواق.

وجاء بيانهم كالأتي:

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وأكد المهندس محمد إبراهيم، أنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المُتهمين والمضبوطات، حيث حُرر المحضر اللازم بكل واقعة على حدى، وتولت النيابة العامة التحقيقات.