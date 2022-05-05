إصابة عاملين بطلقات نارية على يد موظف في سوهاج.. والسبب عربة كارو

أصيب عاملان بطلقات نارية بأماكن متفرقة بالجسم، على يد موظف؛ لمرورهما بعربة كارو من أمام منزل الأخير، بدائرة مركز شرطة سوهاج بالمحافظة أقصى جنوب صعيد جمهورية مصر العربية.

وتعود أحداث الواقعة عندما تلقى اللواء محمد عبدالمنعم شرباش، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مأمور مركز شرطة سوهاج، يفيد بورود إشارة من مستشفى سوهاج الجامعي، مفادها وصول كل من:"عماد أ ا- 46 سنة- عامل- مصاب بطلق ناري بالفخذ الأيسر فتحتي دخول وخروج، ونجله محمد ع أ- 17 سنة- عامل- مصاب بطلق ناري بالصدر فتحتي دخول وخروج - ويقيمان دائرة المركز".

وبالانتقال والفحص وبسؤالهما إتهما المدعو (صبري م ش- 51 سنة- موظف- ويقيم بذات الناحية)، بالتعدي عليهما وإطلاق عيار من سلاح ناري كان بحوزته؛ ما نتج عنه إصابتهما المُشار إليها؛ بسبب إعتراض المتهم على مرور المصابان بعربة كارو من أمام منزله.

تم ضبط المتهم والسلاح المُستخدم في الواقعة، وبمواجهته افاد بإرتكاب الواقعة لذات السبب سالف الذكر.

حُرر المحضر اللازم بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيقات.