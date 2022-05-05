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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أصل الحكاية

مفاجأة| صلاح خارج حسابات الكرة الذهبية لهذا السبب.. و90 دقيقة تحسم صاحب "البالون دور"

محمد صلاح
محمد صلاح

مباراة ليفربول وريال مدريد في نهائي دوري أبطال أوروبا، ستكون مواجهة حاسمة على المستوى الفردي بين كل من الفرنسي المخضرم كريم بنزيما، وأسد التيرانجا ساديو ماني المرشحان المتنافسان على حصد الكرة الذهبية لعام 2022 بحسب معظم التوقعات.

وأتيحت الفرصة كاملة لكل من ساديو ماني وبنزيما من أجل تثبيت حظوظهم في الحصول على الكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم خلال هذا الموسم بوصول الثنائي إلى نهائي دوري أبطال أوروبا والتنافس على رفع الكأس ذات الأذنين الأغلى على مستوى بطولات الأندية في العالم.

موعد مباراة ريال مدريد وليفربول 

وتنطلق صافرة مباراة النهائي بين الفريقين يوم السبت 28 مايو في تمام الساعة التاسعة مساء على ستاد فرنسا في مدينة النور باريس. 

ليفربول تأهل للمباراة النهائية بعد إقصاء فياريال الإسباني في مباراة عصيبة كاد ان يخسرها ليفربول لولا عودة فابينيو بالريدز.

بينما تأهل ريال مدريد من قلب السنتياجو برنابيو بعد الإطاحة بمانشستر سيتي في الوقت بدل الضائع في خروج مذل كالمعتاد لأبناء جوارديولا.

صلاح خارج المنافسة.. لماذا ؟

وخسر النجم محمد صلاح حظوظه في المنافسة على جائزة الأفضل هذا العام على الرغم من فوزه المحسوم بجائزة أفضل لاعب وهداف في الدوري الإنجليزي الموسم الحالي.

لكن النتائج الدولية لمحمد صلاح مع منتخب مصر ومساهماته لم تشفع له في الحصول على لقب حيث خسر بطولة الأمم الإفريقية وخسر التأهل إلى كأس العالم أيضًا لصالح منافسه وزميله ساديو ماني.

وما يؤكد ابتعاد محمد صلاح عن المنافسة على لقب الكرة الذهبية الذي يبحث عنه منذ 4 سنوات متتالية، هو دعم المدير الفني لفريق ليفربول الإنجليزي يورجن كلوب للاعبه السنغالي ساديو ماني للحصول على اللقب.

يورجن كلوب قال في تصريحات سابقة إن ليفربول يجب أن يحصل على بطولة دوري أبطال أوروبا من أجل أن يحصل ساديو ماني على الكرة الذهبية.

وغياب صلاح عن كأس العالم بالتأكيد سيضعف حظوظه في المنافسة على الكرة الذهبية هذا العام، أو الحصول على مركز متقدم في الترتيب.

ماذا قدم ساديو ماني ؟

ويقدم ساديو ماني لاعب السنغال موسمًا استثنائيًا مع منتخب بلاده حيث كان سببًا مباشرًا في حصول السنغال على بطولة أمم إفريقيا للمرة الأولى في تاريخها بعد الفوز على منتخب مصر في ضربات الترجيح.

وبأقدام ساديو ماني أيضَا تمكنت السنغال من بلوغ نهائيات كأس العالم قطر 2022 بعد الفوز على مصر أيضًا بضربات الترجيح.

ومع ليفربول هذا الموسم تألق السنغالي ساديو ماني على مستوى الدوري الإنجليزي بإحراز 14 هدفًا في خامس الترتيب بعد محمد صلاح وسون هيونج مين وكريستيانو رونالدو ودييجو جوتا.

كما أصبح ساديو ماني أكثر اللاعبين الأفارقة في التاريخ تسجيلا للأهداف في الأدوار الإقصائية بدوري أبطال أوروبا، بعد تسجيل هدف الفوز لفريقه في مرمى فياريال.

وبهذا الهدف تجاوز ماني رقم دروجبا مسجلًا 15 هدفًا في الادوار الإقصائية بدوري أبطال أوروبا، بعد رقم دروجبا المسجل بـ 14 هدفًا.

كريم بنزيما.. الأقرب 

ورغم صحوة ماني الفائقة لكن كريم بنزيما مهاجم ريال مدريد يبقى الأقرب والأفضل والأحرص على الحصول على الكرة الذهبية خلال هذا الموسم بفضل ما يقدمه من مستويات خيالية قادت ريال مدريد لحسم لقب الليجا، واقتربت به من حسم لقب الشامبيونزليج.

بنزيما وحده هو كلمة السر في تفوق ريال مدريد الكاسح اوروبيًا، والمعادلة الصعبة في هجوم الفريق الملكي على الرغم من كبر سنه وغياب لاعبي جيله بالكامل عن الفريق باستثناء الكرواتي لوكا مودريتش.

وسجل بنزيما خلال الموسم مع ريال مدريد 24 هدفًا محرزًا لقب هداف الدوري الإسباني بفارق 9 أهداف كاملة عن وصيفه خوانمي لاعب ريال بيتيس.

مباراة ريال مدريد وليفربول نهائي دوري أبطال أوروبا موعد مباراة ريال مدريد وليفربول ساديو ماني كريم بنزيما محمد صلاح

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