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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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منوعات

سر الإصابات بأفريقيا.. منظمة الصحة العالمية تعلن وجود متحورين جدد من أوميكرون

رئيس منظمة الصحة
رئيس منظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم جيبريسوس

حددت منظمة الصحة العالمية ( WHO ) اثنين من المتغيرات الفرعية الجديدة لـ متحور أوميكرون، المسؤول عن زيادة عدد حالات كوفيد-19 في جنوب إفريقيا .

ووفقا لصحيفة “إندبندنت” البريطانية، شددت وكالة الصحة العالمية على الحاجة إلى زيادة الاختبارات لرصد طفرات كوفيد-19 وانتشارها.

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وقال رئيس منظمة الصحة العالمية ، تيدروس أدهانوم جيبريسوس، إن المتغيرين الفرعيين الجديدين - BA.4 و BA.5 - من متحور أوميكرون هما سبب الارتفاع المفاجئ في الحالات في البلاد .

ومع ذلك ، أضاف الدكتور تيدروس أنه من السابق لأوانه معرفة ما إذا كانت هذه المتغيرات الفرعية الجديدة يمكن أن تسبب مرضًا أكثر حدة من المتغيرات الفرعية الأخرى لـ أوميكرون.

وقال إن البيانات الأولية تشير إلى أن التطعيم يظل وقائيًا ضد الأعراض الشديدة والوفاة، كما صرح رئيس منظمة الصحة العالمية أنه تم تحديد المتغيرات الفرعية لأن جنوب أفريقيا لا تزال تقوم بالتسلسل الجيني الحيوي الذي توقف العديد من البلدان الأخرى عن القيام به.

وحذر: “في العديد من البلدان ، نحن في الأساس ما زلنا لا نعرف كيفية تحور الفيروس”، ويأتي ذلك بينما أبلغت جنوب أفريقيا عن أكثر من 100 ألف حالة وفاة لكوفيد-19 وما يقرب من 3.8 مليون حالة مؤكدة إيجابية.

ووفقًا لبعض التقديرات ، فإن جائحة كوفيد-19 قد أصاب جنوب أفريقيا بشكل أقوى من أي بلد آخر في أفريقيا، وقد تلقى أقل من 45% من السكان البالغين جرعتين من التطعيم.

بمجرد رفع قيود كوفيد-19 ، شهدت جنوب أفريقيا زيادة حادة في الحالات ، وفقًا لبيانات منظمة الصحة العالمية، وذلك على الرغم من انخفاض حالات الإصابة والوفيات لكوفيد-19 العالمية إلى أدنى مستوياتها منذ مارس 2020.

وكان قد حذر رئيس منظمة الصحة العالمية من أن هذه الاتجاهات، على الرغم من الترحيب بها ، لا تروي القصة الكاملة، فيما أن النتائج أظهرت أن الاختبار والتسلسل لا يزالان في مرحلة حرجة.

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