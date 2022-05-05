تصاعد التوترات.. أستراليا تطور غواصات مسيرة استعدادا للحرب مع الصين

قال وزير الدفاع الأسترالي، بيتر داتون، اليوم الخميس، إن أستراليا تسعى لبناء قدرة حرب روبوتية جديدة تحت سطح البحر، معلنا عن برنامج جديد لتطوير غواصات تعمل بالتوجيه عن بعد.

كما حذر داتون من أن أستراليا يجب أن “تستعد للحرب”.

وسيتم تمويل المشروع من قبل وزارة الدفاع والشركة الأسترالية الفرعية “Anduril”، وهي شركة مقرها الولايات المتحدة تعمل في مجال الحرب المستقلة.

قال داتون في بيان: “ستشترك Anduril في تمويل برنامج لتصميم وتطوير وتصنيع غواصات كبيرة جدًا في أستراليا لتقييم القدرات والنماذج الأولية”.

XLAUVs هي غواصات روبوتية متطورة غير مأهولة. وهي متعددة المهام تحت سطح البحر، يتراوح طولها عادةً بين 10 و 30 متراً، مع القدرة على حمل حمولات عسكرية مختلفة لمسافات طويلة.

وأوضح المسؤول أن الغواصات من المتوقع أن “تكمل وتعزز قوة الغواصات البحرية الحالية والقوة القتالية السطحية في منطقة المحيطين الهندي والهادئ.

ومن المتوقع أيضًا أن تزود الغواصات التعمل بالتوجيه عن بعد، البحرية الأسترالية بـ “خيارات مبتكرة” لأنها ستصبح مشكلة قاسية تحت سطح البحر لأي خصم.