إنجاز تاريخي.. التونسية أنس جابر تتأهل إلى نهائي بطولة مدريد المفتوحة للتنس

حققت التونسية أنس جابر، إنجاز تاريخي لها، لتصبح أول لاعبة أفريقية وعربية تصل إلى نهائي اتحاد لاعبات التنس المحترفات.

وتأهلت أنس جابر إلى المباراة النهائية لبطولة مدريد المفتوحة لكرة التنس، بعد الإطاحة بإيكاتيرينا ألكسندروفا، اليوم الخميس، بمجموعتين دون رد بنتيجة 6-2، 6-3 في 61 دقيقة.

وتنتظر أنس جابر الفائز من جيل تيخمان أو جيسيكا بيجولا، في المباراة النهائية لبطولة مدريد المفتوحة للتنس.

ويعد هذا الإنتصار الثاني لأنس جابر على ألكسندروفا، من أصل 8 مواجهات بعد دورة جوهاي الصينية عام 2017.

وتسعى أنس جابر لتحقيق البطولة الثانية في تاريخها وذلك بعدما حققت بطولة دورة برمنجهام الإنجليزية عام 2021.