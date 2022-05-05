عضو "العفو الرئاسي": سنرسل رسالة طمأنة لكل من يشكك في عمل اللجنة.. فيديو

قال طارق العوضي المحامي، وعضو لجنة العفو الرئاسي، إن المعيار أساسي هو أن كل من ثبت إدانته في جرائم عنف أو التحريض عليها لا تخضع الطلبات لمعايير لجنة العفو الرئاسي.

وأضاف طارق العوضي، خلال لقاء له لفضائية “اكسترا نيوز”، أنه تم وضع مجموعة من الآليات والمعايير للتواصل مع اللجنة، من اجل اتخاذ إجراءات سريعة في ملف العفو الرئاسي.

وتابع المحامي، وعضو لجنة العفو الرئاسي، أنه سنرسل رسالة طمأنة للجميع لكل من يشكك في عمل اللجنة.

وأشار طارق العوضي إلى أنه مستهدف إطلاق قوائم عفو شهرية، لمن ينطبق عليهم شروط العفو الرئاسي.



