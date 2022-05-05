اكتشاف 7 حالات جديدة من التهاب الكبد الغامض لدى أطفال في أمريكا

أعمارهم أقل من 18 شهرًا..

كشف الاطباء في ولاية اوهايو الامريكية عن سبع حالات من التهاب الكبد مع ترك طفل واحد يحتاج إلى عملية زرع كبد ، كما قال الأطباء - حيث ارتفعت حصيلة الولايات المتحدة إلى 40 بما في ذلك حالة وفاة واحدة في ولاية ويسكونسن.

تتراوح أعمار جميع الأطفال بين 18 شهرًا و 10 سنوات ، وتم علاجهم من المرض في مستشفى سينسيناتي للأطفال.

وأكدت ولاية نورث داكوتا اليوم أيضًا أول حالة إصابة بالتهاب الكبد لدى طفل ، حيث كشف رؤساء الصحة أن المريض يتعافى الآن في المنزل. لم يكونوا بحاجة إلى زرع كبد.

أبلغت 14 ولاية حتى الآن عن حالات التهاب الكبد الغامض ، بما في ذلك ست عمليات زرع كبد وحالة وفاة واحدة.

يشعر العلماء بالحيرة إزاء سبب اندلاع موجة من الحالات ، لأنه لم يتم اختبار أي من الأطفال المصابين بالفيروسات الطبيعية المسببة لالتهاب الكبد.

النظرية الرائدة هي أن الفيروسات الغدية - التي يمكن أن تسبب نزلات البرد - يمكن أن تكون وراء موجة الأمراض. لكن الاقتراحات التي أضعفت المناعة من الإغلاق أو عدوى Covid السابقة وراء الحالات لم يتم استبعادها بعد.

تم الإبلاغ عن أكثر من 220 حالة إصابة بالمرض الغامض في جميع أنحاء العالم حتى الآن ، في دول مثل المملكة المتحدة وأيرلندا وإسبانيا.

تم تسجيل ما مجموعه أربع وفيات حتى الآن ، واحدة في الولايات المتحدة وثلاث في إندونيسيا.

كشف الدكتور خورخي بيزيرا ، مدير مركز رعاية الكبد للأطفال في سينسيناتي ، عن إصابة سبع حالات بالمرض.

أخبر NB: 'لقد رأينا ستة ، اليوم سنرى السابع. ما زالوا يأتون.

أصبحت ولاية ساوث داكوتا أمس الولاية الثانية عشرة التي تبلغ عن حالات التهاب الكبد.

دعا عالم الأوبئة الدكتور جوش كلايتون الأطباء في جميع أنحاء البلاد إلى مراقبة أي أطفال آخرين قد يكون لديهم هذه الحالة.

الولايات الأخرى التي أبلغت أيضًا عن حالات المرض حتى الآن هي ألاباما وديلاوير ولويزيانا وتينيسي ونورث كارولينا وويسكونسن وكاليفورنيا ومينيسوتا.

وتقول نيويورك وإلينوي وجورجيا إنها تحقق في الحالات المشتبه بإصابتها بالمرض.

ولا يزال سبب هذه الحالة غير واضح ، حيث حذر الخبراء من أن الأمر قد يستغرق ثلاثة أشهر على الأقل لمعرفة ذلك.

قالت الدكتورة نيكول سافير، أخصائية الأشعة في مركز ميموريال سلون كيترينج في نيوجيرسي ، لصحيفة DailyMail.com إنه من المحتمل أن الحالات ترجع إلى ضعف المناعة.

قالت: `` في العامين الماضيين ، تم حماية الأطفال من التعرض اليومي للعوامل الممرضة من خلال التقنيع ، وتقليل التفاعلات الاجتماعية والتعلم عن بعد.

واضافت "نتيجةً لذلك، من الممكن أن يكون الأطفال الذين يتم حمايتهم من الوباء يعانون الآن من ردود أفعال أكثر حدة لمسببات الأمراض الشائعة مثل الفيروسات الغدية."

وأعلنت منظمة الصحة العالمية يوم الثلاثاء أنه تم الإبلاغ عن 228 حالة إصابة محتملة بالتهاب الكبد لدى الأطفال من 20 دولة.

وقالت إن هناك أكثر من 50 قضية أخرى قيد التحقيق.

وقالوا إن معظم الحالات كانت من المملكة المتحدة ، 145 ، والولايات المتحدة ، 20 ، والتي لديها بعض من أقوى أنظمة المراقبة.

ولم تكشف الوكالة عن الدول التي أبلغت عن حالات إضافية ، لكن هيئات صحية أخرى كشفت عن اكتشافات في النمسا وألمانيا وبولندا واليابان وكندا ، بينما تحقق سنغافورة في حالة محتملة لطفل يبلغ من العمر 10 أشهر.

أعلنت إندونيسيا ، الثلاثاء ، وفاة ثلاثة أطفال يشتبه في إصابتهم بالتهاب الكبد لسبب غير معروف.

وعمومًا ، كان الأطفال المصابون بالتهاب الكبد في أمريكا أقل من 10 سنوات.

وقال مركز السيطرة على الأمراض إن أولئك الذين يعانون من هذه الحالة يعانون من القيء والإسهال واليرقان - حيث يتحول لون الجلد وبياض العين إلى اللون الأصفر.

كما أصيب أكثر من نصفهم بالحمى بسبب هذه الحالة.

أظهرت نتائج فحص معظم الأطفال المصابين بالفيروس الغدي نتائج إيجابية ، مما يغذي النظريات القائلة بأن هذا قد يكون وراء موجة الأمراض.

لكن البعض غير مقتنع ، مشيرين إلى أنه ليس من غير المألوف الإصابة بهذا الفيروس.

أخبرت مديرة العدوى السريرية والناشئة في وكالة الصحة البريطانية UKHSA ، الدكتورة ميرا تشاند ، الآباء أن فرصة إصابة أطفالهم بالتهاب الكبد منخفضة للغاية.

قالت: "ومع ذلك ، نواصل تذكير الوالدين بضرورة الانتباه إلى علامات التهاب الكبد - وخاصة اليرقان ، الذي يسهل اكتشافه على أنه مسحة صفراء في بياض العين - واتصل بطبيبك إذا كنت قلقًا" قالت.

وأضاف الدكتور شاند: "تساعد تدابير النظافة العادية بما في ذلك غسل اليدين جيدًا والتأكد من غسل الأطفال أيديهم بشكل صحيح ، مما يساعد على الحد من انتشار العديد من الأمراض الشائعة.

وتابع "كما هو الحال دائمًا ، يجب على الأطفال الذين يعانون من أعراض مثل القيء والإسهال البقاء في المنزل وعدم العودة إلى المدرسة أو الحضانة إلا بعد 48 ساعة من توقف الأعراض."