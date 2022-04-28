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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

كرات نار تتساقط على السيارات بولاية أوهايو الأمريكية

صدى البلد

تلقت الأجهزة الأمنية إخطارا بوجود كرات من النار تنفجر في الهواء على أحد الطرق في ولاية أوهايو الأمريكية، و لكن لم يصب أي شخص بمكروه جراء ذلك الحادث . 

و بحسب ما ذكرت قناة " إي بي سي"الامريكية، فإن سيارة كانت تسير على الطريق في ولاية اوهايو الأمريكية انفجرت لسبب ما غير معلوم و نتج عن ذلك الانفجار انبعاث كرات من اللهب في الهواء تسقط على المواطنين في  السيارات على الطريق . 

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و بحسب تقارير الشرطة المرورية، فإن إحدى الكاميرات الخاصة بمراقبة الطريق المذكور، اوضحت ان الامر حتى الآن لم يحدث بفعل فاعل و لكن مازال السبب غير معلوم . 

أشارت تقارير الشرطة إلى أن انفجار السيارة الضخم كان بسبب احتوائها على مواد مشتعلة ما تسبب في انبعاث كرات النار في الهواء . 

جدير بالذكر أن الحادث لم يسفر عن أي إصابات في مكان الحادث، و لكن انبعاث كرات النار أثار الذعر بين المواطنين على الطريق ما تسبب في استدعاء الشرطة للتحقيق في الحادث . 
 

https://twitter.com/ABC/status/1519620186374086658?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1519620186374086658%7Ctwgr%5E%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.lebanon24.com%2Fnews%2Fvariety-news%2F946953%2FD983D8B1D8A9-D986D8A7D8B1-D8B6D8AED985D8A9-D8B9D984D989-D8A3D8ADD8AF-D8A7D984D8B7D8B1D982-D8A7D984D8A3D985D98AD8B1D983D98AD8A9D988D987D8B0D8A7-D987D988-D8A7D984D8B3D8A8D8A8

الأجهزة الامنية إخطار كرات من النار ولاية اوهايو حادث

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