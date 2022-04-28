كرات نار تتساقط على السيارات بولاية أوهايو الأمريكية

تلقت الأجهزة الأمنية إخطارا بوجود كرات من النار تنفجر في الهواء على أحد الطرق في ولاية أوهايو الأمريكية، و لكن لم يصب أي شخص بمكروه جراء ذلك الحادث .

و بحسب ما ذكرت قناة " إي بي سي"الامريكية، فإن سيارة كانت تسير على الطريق في ولاية اوهايو الأمريكية انفجرت لسبب ما غير معلوم و نتج عن ذلك الانفجار انبعاث كرات من اللهب في الهواء تسقط على المواطنين في السيارات على الطريق .



و بحسب تقارير الشرطة المرورية، فإن إحدى الكاميرات الخاصة بمراقبة الطريق المذكور، اوضحت ان الامر حتى الآن لم يحدث بفعل فاعل و لكن مازال السبب غير معلوم .

أشارت تقارير الشرطة إلى أن انفجار السيارة الضخم كان بسبب احتوائها على مواد مشتعلة ما تسبب في انبعاث كرات النار في الهواء .

جدير بالذكر أن الحادث لم يسفر عن أي إصابات في مكان الحادث، و لكن انبعاث كرات النار أثار الذعر بين المواطنين على الطريق ما تسبب في استدعاء الشرطة للتحقيق في الحادث .



https://twitter.com/ABC/status/1519620186374086658?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1519620186374086658%7Ctwgr%5E%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.lebanon24.com%2Fnews%2Fvariety-news%2F946953%2FD983D8B1D8A9-D986D8A7D8B1-D8B6D8AED985D8A9-D8B9D984D989-D8A3D8ADD8AF-D8A7D984D8B7D8B1D982-D8A7D984D8A3D985D98AD8B1D983D98AD8A9D988D987D8B0D8A7-D987D988-D8A7D984D8B3D8A8D8A8