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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

أخبار التوك شو| الأرصاد: مصر تشهد ارتفاعًا تدريجيًا في درجات الحرارة يبلغ ذروته السبت.. الصحة العالمية: جائحة كورونا خلفت 14.9 مليون وفاة في عامين

أخبار التوك شو
أخبار التوك شو

تناولت برامج التوك شو خلال الساعات القليلة الماضية، عدداً من القضايا الهامة والأخبار العاجلة التي تهم قدر كبير من القراء .. ونعرضها لكم خلال التقرير التالي:

الأرصاد : مصر تشهد ارتفاعًا تدريجيًا في درجات الحرارة يبلغ ذروته السبت
قالت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، إن البلاد تشهد ارتفاع تدريجي في درجات الحرارة يبلغ ذروته يوم السبت المقبل.

وأضافت عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، خلال مداخلة هاتفية على قناة “إكسترا نيوز”، أن البلاد اليوم تشهد انخفاضا ملحوظا فى درجات الحرارة على جميع المحافظات، نظرا للتأثر بكتل هوائية قادمة من جنوب أوروبا.

الصحة العالمية: جائحة كورونا خلفت 14.9 مليون وفاة في عامين| فيديو
عرضت قناة إكسترا نيوز، مقطع فيديو يوضح أن منظمة الصحة العالمية، قامت بعمل تقديرات لـ جائحة فيروس كورونا خلال عامين.

وجاء فى الفيديو أن منظمة الصحة العالمية أكدت أن جائحة كورونا خلفت 14.9 مليون وفاة في عامين.

ياسمين صبري: مسئولة عن قراراتي ومن يقدم تنازلات يخسر كثيرًا |فيديو
قالت الفنانة ياسمين صبري، إن لديها مبدأ وأنها لا تقدم أي تنازلات، مؤكدة أنها :" مسئولة عن قراراتها، والشخص الذى يقدم تنازلات يخسر، أكثر ما يكسب، واذا حقق مكاسب ستكون لـ فترة مؤقتة، و بينه وبين نفسه يخسر أشياء".

وأضافت ياسمين صبري، خلال حوارها على تلفزيون دبي، أنها لم تسمع يومًا أنها أجمل ممثلة فى مصر، وكشفت أن البعض يشبهها بـ نجلاء فتحي، وميرفت أمين، وسعاد حسني.

ارتفاع جديد في أسعار القمح عالميا | فيديو
عرضت قناة العربية تقريرا عن ارتفاع أسعار القمح بالأسواق العالمية بمعدل ارتفاع 3% لتصل إلى أعلى مستوى لها.

 وأضاف التقرير، أن ارتفاع اسعار القمح بسبب ارتفاع درجات الحرارة بالهند والتي أثرت على المحصول المحلي .

الزراعة: إنتاجية فدان القمح ارتفعت لـ 20 إردبا الموسم الحالي
قال الدكتور محمد القرش، المتحدث باسم وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، إن الوزارة تستهدف توريد 5 ملايين طن من القمح، مشيرا إلى أن العوامل الجوية التي شهدتها البلاد هذا العام ساهمت في زيادة حجم حبة الغلة وقللت من الرطوبة".  

وأضاف القرش في مداخلة هاتفية ببرنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، أن محصول القمح خلال العام الجاري يشهد طفرة كبيرة من خلال زيادة المساحة  إلى 3.7 مليون فدان بالإضافة إلى تعظيم إنتاجية الفدان إلى 20 إردبا للفدان الواحد بقدرة إنتاجية لا تقل عن 10 ملايين طن قمح.

عضو "العفو الرئاسي": سنرسل رسالة طمأنة لكل من يشكك في عمل اللجنة.. فيديو
قال طارق العوضي المحامي، وعضو لجنة العفو الرئاسي، إن المعيار أساسي هو أن كل من ثبت إدانته في جرائم عنف أو التحريض عليها لا تخضع الطلبات لمعايير لجنة العفو الرئاسي.

وأضاف طارق العوضي، خلال لقاء له لفضائية “اكسترا نيوز”، أنه تم وضع مجموعة من الآليات والمعايير للتواصل مع اللجنة، من اجل اتخاذ إجراءات سريعة في ملف العفو الرئاسي.

علي جمعة يحذر من استخدام الألعاب الجنسية : حرام شرعا
قال الدكتور علي جمعة، عضو هيئة كبار العلماء، إن استخدام الألعاب الجنسية من السلوكيات الخاطئة، حيث انتشرت هذه الظاهرة عبر الاتصالات والتقنيات الحديثة.

وأشار "جمعة"، خلال لقاء خاص ببرنامج "مصر أرض المجددين" المذاع عبر فضائية "on e"، اليوم الخميس، إلى أن استخدام الألعاب الجنسية حرام شرعا، موضحا أنه لا يجوز استعمال مثل هذه الأمور، حيث أن ديننا يأمرنا بالعفاف، مستدلا بقول الرسول الشريف: "يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء".

هاني رمزي يكشف أزمة فيلم جواز بقرار جمهوري أثناء حكم مبارك
قال الفنان هاني رمزي إن فيلم جواز بقرار جمهوري كان به مشكلات كبيرة جدا أدت إلى توقف عرضه ثم تواصل مع الكاتب إبراهيم سعده رئيس مجلس إدارة مؤسسة أخبار اليوم ؛ ومخرج الفيلم خالد يوسف وذلك قبل شهره خالد يوسف وهاني رمزي فكان من الصعب مقابله رئيس الجمهورية حينها .

أضاف الفنان هاني رمزي خلال لقائه في برنامج واحد من الناس مع الإعلامي عمرو الليثي على قناة النهار ؛ أن قبل مقابلة إبراهيم سعده كان الظن أن سبب المقابلة شكوى أو نقد ولكن السبب كان إيقاف الفيلم لفكرته الأساسية وهي عزومة رئيس الجمهورية في فرح في منطقة شعبية .

التنمية المحلية : تدريب 6000 شاب على مستوى وحدات الإدارة |فيديو
قال الدكتور خالد قاسم، المتحدث باسم وزارة التنمية المحلية، إن الوزارة تولي اهتماما كبيرا لتغيير قدرات العاملين بالمحليات لبناء صف ثاني وتحسين الخدمات بما يساهم في رفع الكفاءة وتطوير المهارات وخاصة في ظل توجيهات الدولة والقيادة السياسية لبناء الانسان المصري والتحول الرقمى والاصلاح الإداري وصولا للجمهورية الجديدة.  

وأضاف الدكتور خالد قاسم في مداخلة هاتفية لبرنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، تنفيذ خطة الدولة مصر 2030 تعتبر الشباب هم الركيزة الأساسية التي تعتمد عليها الدولة في بناء الإنسان، مشيرا إلى أن الخطة التدريبية للمحليات للعام المالى الحالي تتضمن تدريب 6000 متدرب على مستوى وحدات الإدارة المحلية.

بكين تغلق محطات المترو وتضع قيودا صارمة بسبب كورونا

عرضت قناة العربية تقريرا عن قيام بكين بتشديد الإجراءات الخاصة بسبب تفشي فيروس كورونا. 

وأضاف التقرير، أن بكين وضعت قيودا على دخول الأماكن العامة ووسائل النقل  والمدارس،  من خلال إجراء فحص يثبت عدم الإصابة بكورونا. 

الأرصاد الجوية كورونا سعاد حسني العرب عنف

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