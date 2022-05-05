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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

هاني رمزي يكشف أزمة فيلم جواز بقرار جمهوري أثناء حكم مبارك

هاني رمزي
هاني رمزي

قال الفنان هاني رمزي إن فيلم جواز بقرار جمهوري كان به مشكلات كبيرة جدا أدت إلى توقف عرضه ثم تواصل مع الكاتب إبراهيم سعده رئيس مجلس إدارة مؤسسة أخبار اليوم ؛ ومخرج الفيلم خالد يوسف وذلك قبل شهره خالد يوسف وهاني رمزي فكان من الصعب مقابله رئيس الجمهورية حينها .

أضاف الفنان هاني رمزي خلال لقائه في برنامج واحد من الناس مع الإعلامي عمرو الليثي على قناة النهار ؛ أن قبل مقابلة إبراهيم سعده كان الظن أن سبب المقابلة شكوى أو نقد ولكن السبب كان إيقاف الفيلم لفكرته الأساسية وهي عزومة رئيس الجمهورية في فرح في منطقة شعبية .

أوضح هاني رمزي أنه قال خلال لقائه لإبراهيم سعده أن رئيس الجمهورية بالنهاية هو بشر ومواطن مصر ذو مكانة رفيعة ؛ ثم طلب منه ترك السياريو ؛ مضيفا أن طلب منه أن  يغير رئيس الجمهورية رئيس الوزراء حينها ويتم الموافقه على الفيلم لكنه رفض .

أشار الفنان الى أن إختيار شخصية رئيس الجمهورية بسبب عدم شعور المسؤولين بمشاكل المواطنين ؛ مضيفا أن إبراهيم سعده عجبه الفيلم جدا ؛ وأعطاه وعد بفتح موضوع الفيلم مع الرئيس مبارك حينها وظن حينها ابراهيم سعده بموافقه الرئيس وعدم رفضه للفيلم ؛ ثم جاءت في الموافقة من رئاسة الجمهورية على الفيلم وقمنا بتصويره وعرضه.

 


 

جواز بقرار جمهوري هاني رمزي منطقة شعبية

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