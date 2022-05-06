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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

دراسة :الخيانة وضعف الشخصية أبرز صفات تكرهها السيدات في الرجال

صدى البلد

تنجذب  معظم السيدات للرجال ذو الشخصية القوية أو الذين يتمتعون بالوسامة، و لكن لكل أنثى معايير مختلفة في إختيار شريك حياتها، و لكن تتفق بنات حواء جميعهن على بعض الصفات التي تجعلهن ينفرن من العلاقات التي تربطهن بالرجال الذين يتمتعون بتلك الصفات السيئة إلى حد ما . 


وفقا لما ورد في صحيفة " ديلي ستار"، فإن هناك دراسة أمريكية أفادت بأن هناك بعض الصفات لدى الرجال، تنفر منها السيدات و تتسبب في فشل العلقات سريعا ، و سنعرضها في السطور التالية: 

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-الخيانة 
من أخطر الصفات التي اكتشفتها السيدات في الدراسة التي اجريت تسببت في إنفصالهن عن أزواجهن في مدة قصيرة، و هي الخيانة و كانت سبب في إصابة الكثير من السيدات بصدمات نفسية قوية . 
-الكذب
يعتبر الكذب من اسوء الصفات البشرية لأنه يتسبب في فقدان الصقة في الطرف الآخر  و يجعل العلاقة هشة و اكثر عرضة للإنتهاء . 
-البخل
أشارت 30% من السيدات، أن البخل كان سبب في شقاء الزوجين في حياتهم و تسبب في الإنفصال في النهاية، و أوضحت بعضهن أن البخل في انفاق المال قد يمتد إلى البخل في إظهار المشاعر . 
-ضعيف الشخصية 
تنفر حواء من الرجل ضعيف الشخصية، لأنها لا تشعر بوجوده في الكثير من الاحيان، و ذلك بسبب تردده بسبب ضعف شخصيته، و عادة الرجال صعاف الشخصية لا يتمكنوا من تكوين علاقات عاطفية ناجحة . 
-المتشائم 
تعد تلك الصفة اقل الصفات ضررا، فهي لا تؤثر بشكل كبير على الباقين، و لكنها تتسبب في إصابة الحياة بين الزوجين بالملل و الروتين و الشعور بعدم الرضا و التشاؤم طيلة الوقت .

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