دراسة :الخيانة وضعف الشخصية أبرز صفات تكرهها السيدات في الرجال

تنجذب معظم السيدات للرجال ذو الشخصية القوية أو الذين يتمتعون بالوسامة، و لكن لكل أنثى معايير مختلفة في إختيار شريك حياتها، و لكن تتفق بنات حواء جميعهن على بعض الصفات التي تجعلهن ينفرن من العلاقات التي تربطهن بالرجال الذين يتمتعون بتلك الصفات السيئة إلى حد ما .



وفقا لما ورد في صحيفة " ديلي ستار"، فإن هناك دراسة أمريكية أفادت بأن هناك بعض الصفات لدى الرجال، تنفر منها السيدات و تتسبب في فشل العلقات سريعا ، و سنعرضها في السطور التالية:



-الخيانة

من أخطر الصفات التي اكتشفتها السيدات في الدراسة التي اجريت تسببت في إنفصالهن عن أزواجهن في مدة قصيرة، و هي الخيانة و كانت سبب في إصابة الكثير من السيدات بصدمات نفسية قوية .

-الكذب

يعتبر الكذب من اسوء الصفات البشرية لأنه يتسبب في فقدان الصقة في الطرف الآخر و يجعل العلاقة هشة و اكثر عرضة للإنتهاء .

-البخل

أشارت 30% من السيدات، أن البخل كان سبب في شقاء الزوجين في حياتهم و تسبب في الإنفصال في النهاية، و أوضحت بعضهن أن البخل في انفاق المال قد يمتد إلى البخل في إظهار المشاعر .

-ضعيف الشخصية

تنفر حواء من الرجل ضعيف الشخصية، لأنها لا تشعر بوجوده في الكثير من الاحيان، و ذلك بسبب تردده بسبب ضعف شخصيته، و عادة الرجال صعاف الشخصية لا يتمكنوا من تكوين علاقات عاطفية ناجحة .

-المتشائم

تعد تلك الصفة اقل الصفات ضررا، فهي لا تؤثر بشكل كبير على الباقين، و لكنها تتسبب في إصابة الحياة بين الزوجين بالملل و الروتين و الشعور بعدم الرضا و التشاؤم طيلة الوقت .