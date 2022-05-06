ببدلة جريئة.. أسماء جلال تخطف الأنظار في أحدث ظهور

تألقت الفنانة أسماء جلال بإطلالة جريئة في أحدث ظهور عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام.

وظهرت ببدلة كلاسيكية بشورت قصير وجاكيت من نفس اللون، واثارت اطلالتها اعجاب جمهورها عبر السوشيال ميديا.

وكانت قد شاركت أسماء جلال كضيفة شرف في مسلسل سوتس بالعربي مع أسر ياسين.

مسلسل سوتس بالعربي هو النسخة المصرية لمسلسل الدراما القانونية الأمريكي الذي يحمل نفس الاسم، والذي حقق نجاحا كبيرا على مدار تسعة مواسم (2011-2019).

المسلسل من بطولة نخبة من النجوم من بينهم آسر ياسين وصبا مبارك وأحمد داود وتارا عماد. ومن تأليف محمد حفظي وياسر عبد المجيد، وإخراج عصام عبد الحميد وإنتاج طارق الجنايني.