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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

تعرف على ما يجب فعله لحماية الأطفال من موجة الحر

صدى البلد

تجلب تقلبات الجو وموجات الحر ومعها مجموعة من المشاكل الصحية ، مثل الجفاف ، ويجب على المرء توخي الحذر أثناء الخروج في النهار وأيضًا في الداخل وخصوصا الاطفال 

من الأمور الأساسية شرب الكثير من الماء ، وتجنب الخروج من المنزل إلا في حالة الضرورة القصوى. بينما يمكن أن تؤثر موجة الحر على الأشخاص من جميع الفئات العمرية ، إلا أنها قد تكون مرهقة بشكل خاص للأطفال ، وبالتالي ، يجب اتباع بعض القواعد ، من حيث ما يجب فعله وما لا يجب فعله  وذلك فقا لـ Indian express.

1. إذا كنت مسافرًا إلى مكان ما ، فلا تترك طفلك في سيارة متوقفة في الشمس دون إشراف، حيث يمكن أن ترتفع درجة حرارة المركبات بسرعة إلى درجات حرارة خطيرة.

2. من المهم إعطاء طفلك الكثير من السوائل ليشربها.

إذا كنت تتساءل عن كيفية التحقق من الجفاف ، فاعلم أن بول الطفل سيكون مركزًا أو داكن اللون ، مما قد يشير إلى الجفاف.

الاطفال صحة تقلبات الجو المشاكل الصحية حماية الأطفال

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