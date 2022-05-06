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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

تكثيف حملات النظافة عقب انتهاء إجازة العيد في مصيف بلطيم.. صور

حملات نظافة مكثفة
حملات نظافة مكثفة في مصيف بلطيم

شهد مصيف بلطيم بمحافظة كفر الشيخ، تكثيف حملات النظافة ورفع المخلفات والقمامة على مدار الساعة، تنفيذاً لتوجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، بالاهتمام بمنظومة النظافة وتوفير كافة الخدمات للمصطافين.


وتابع هيثم عطية، رئيس مدينة مصيف بلطيم، استمرار حملات النظافة بمناطق المدينة المختلفة والتي شملت رفع الناتج اليومي من القمامة من الشوارع الرئيسية والشوارع الداخلية والميادين وإزالة الحشائش وقص وتهذيب الأشجار بالجزيرة الوسطى، ونظافة كورنيش المدينة.

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كما شملت حملات النظافة رفع الرمال المتطايرة علي الكورنيش بفعل العوامل الجوية وكذا تسوية الرمال علي الشاطئ وتمهيدها لسهولة وصول المواطنين للشاطئ.


وفي سياق متصل، تابع رئيس مدينة مصيف بلطيم، استمرار حملات مقاومة البعوض والحشرات خلال الفترتين الصباحية والمسائية حيث يتم بدء أعمال المقاومة الصباحية قبل شروق الشمس بأجهزة الرذاذ ومواتير الرش والفترة المسائية بأجهزة الضباب، وتستمر الحملات يومياً بجميع مناطق المدينة.

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