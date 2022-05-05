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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

ضبط 200 شيشة وغلق مقاهٍ لمدة 48 ساعة في كفر الشيخ.. صور

ضبط شيش
ضبط شيش

تمكنت حملات مجلس مدينة كفر الشيخ، من إزالة الإشغالات غرب وشرق العاصمة، وضبط شيش بعدد من المقاهي، ضمن الحملات التي وجه بها اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، بإشراف المهندسة عايدة ماضي، السكرتير المساعد للمحافظة.

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أكد اللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ، أن الحملات لإزالة الإشغالات مستمرة بالمدن والمراكز، لمنع التعديات على الشوارع والطرق لأنها من حق المواطنين، ولن يتهاون في التعدي على حق المواطنين، مشيراً إلى أنه وجه بشن حملات على المقاهي، للتأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية حفاظا على صحة المواطنين.

وأضاف محافظ كفر الشيخ إن الحملات أسفرت عن ضبط أكثر من 200 شيشة، بعدد من المقاهي، وأنه قرر غلقها لمدة 48 ساعة، مؤكدا أن الحملات مستمرة على المقاهي والمطاعم، حرصاً على صحة المواطنين، وضمانا لعدم الإصابة بفيروس كورونا.

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تطبيق الاجراءات الاحترازية جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ اللواء جمال نور الدين ازالة الاشغالات صحة المواطن

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