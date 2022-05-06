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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

سهل ولذيذ.. طريقة عمل بان كيك

طريقة تحضير بان
طريقة تحضير بان كيك 

بان كيك من الأكلات التي يعشق تناولها الكثير من الأشخاص سواء الكبار أو الصغار فهو يتمتع بمذاق شهي و لذيذ مما يدفع الكثير إلي شرائه من الأسواق.

فقدمت الشيف سارة عبد السلام، عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، طريقة عمل بان كيك في المنزل بمذاق مختلف و شهي.

مقادير بان كيك:


كوب دقيق
كوب حليب
بيضة 
ملعقة صغيرة سائل فانيليا 
ملعقة كبيرة زبدة 
نصف ملعقة صغيرة بيكنج بودر 


للتزيين :
عسل ابيض
فراولة قطع
موز شرائح 
شوكولاتة قابلة للدهن


طريقة تحضير  بان كيك:


تخفق كل المكونات في الخلاط حتى يصبح القوام سائل ولكن ثقيل القوام. 


تسخن طاسة ويوضع قطعة زبدة او زيت و توضع كمية من خليط البان كيك وتترك حتى تتماسك وتأخذ لون ذهبي من الجانبين وترفع. 

يقدم البان كيك مع العسل والفواكه او الشوكولاتة القابلة للدهن.

بان كيك طريقة عمل بان كيك مقادير بان كيك Food Groceries الشيف سارة عبد السلام

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