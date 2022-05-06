سهل ولذيذ.. طريقة عمل بان كيك

بان كيك من الأكلات التي يعشق تناولها الكثير من الأشخاص سواء الكبار أو الصغار فهو يتمتع بمذاق شهي و لذيذ مما يدفع الكثير إلي شرائه من الأسواق.
فقدمت الشيف سارة عبد السلام، عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، طريقة عمل بان كيك في المنزل بمذاق مختلف و شهي.
مقادير بان كيك:
كوب دقيق
كوب حليب
بيضة
ملعقة صغيرة سائل فانيليا
ملعقة كبيرة زبدة
نصف ملعقة صغيرة بيكنج بودر
للتزيين :
عسل ابيض
فراولة قطع
موز شرائح
شوكولاتة قابلة للدهن
طريقة تحضير بان كيك:
تخفق كل المكونات في الخلاط حتى يصبح القوام سائل ولكن ثقيل القوام.
تسخن طاسة ويوضع قطعة زبدة او زيت و توضع كمية من خليط البان كيك وتترك حتى تتماسك وتأخذ لون ذهبي من الجانبين وترفع.
يقدم البان كيك مع العسل والفواكه او الشوكولاتة القابلة للدهن.