سهل ولذيذ.. طريقة عمل بان كيك

بان كيك من الأكلات التي يعشق تناولها الكثير من الأشخاص سواء الكبار أو الصغار فهو يتمتع بمذاق شهي و لذيذ مما يدفع الكثير إلي شرائه من الأسواق.

فقدمت الشيف سارة عبد السلام، عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، طريقة عمل بان كيك في المنزل بمذاق مختلف و شهي.

مقادير بان كيك:



كوب دقيق

كوب حليب

بيضة

ملعقة صغيرة سائل فانيليا

ملعقة كبيرة زبدة

نصف ملعقة صغيرة بيكنج بودر



للتزيين :

عسل ابيض

فراولة قطع

موز شرائح

شوكولاتة قابلة للدهن



طريقة تحضير بان كيك:



تخفق كل المكونات في الخلاط حتى يصبح القوام سائل ولكن ثقيل القوام.



تسخن طاسة ويوضع قطعة زبدة او زيت و توضع كمية من خليط البان كيك وتترك حتى تتماسك وتأخذ لون ذهبي من الجانبين وترفع.

يقدم البان كيك مع العسل والفواكه او الشوكولاتة القابلة للدهن.