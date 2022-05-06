التلفزيون المصري يعرض تقريرا عن الراحل صالح سليم.. مايسترو النادي الأهلي

عرض برنامج «صباح الخير يا مصر» على القناة الأولى تقديم الإعلاميين محمد الشاذلي وجومانا ماهر، تقريرا تلفزيونيا بعنوان «صالح سليم.. مايسترو النادي الأهلي»، حيث ولد في الحادي عشر من سبتمبر عام 1930 في حي الدقي، وعشق الكرة منذ صغره وانضم إلى فريق مدرسة الأورمان الإعدادية ثم منتخب مدارس الثانوية أثناء درسته بالمدرسة السعيدية، و هو رمز من رموز مصر الرياضية وأحد أساطير كرة القدم، مايسترو الساحرة المستديرة الذي سطع نجمه في الملاعب وعلى شاشة السينما، الكابتن صالح سليم الذي تحل اليوم ذكرى وفاته.



التحق بصفوف الناشئين بالنادي الأهلي عام 1944م بعد أن اكتشفه حسن كامل المشرف على فريق الأشبال بالنادي، ونجح في إثبات وجوده وموهبته حتى جرى تصعيده إلى الفريق الأول وهو في السابعة عشرة من عمره وخاض أولى مبارياته مع الفريق الأول أمام المصري عام 1948م.



استطاع صالح سليم أن يحقق مع النادي الاهلي 11 بطولة دوري من أصل 15 بطولة شارك فيها، ويعتبر من نجوم الجيل الذهبي القلائل الذين دفعهم نجاحهم في المستطيل الأخضر إلى خوض تجربة التمثيل، حيث شارك في عدة أفلام، وكانت بدايته عام 1961م من خلال فيلم السبع بنات من إخراج عاطف سالم.



كما شارك مع الفنانة نجاة الصغيرة في فيلم الشموع السوداء، وفيلم الباب المفتوح أمام سيدة الشاشة العربية فاتن حمامة، ورحل في 6 مايو عام 2002 عن عمر ناهز 71 سنة بعد صراع طويل مع المرض وتاريخ حافل بالبطولات والإنجازات، لاعبا وإداريا داخل جدران القلعة الحمراء.



