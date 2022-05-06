عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

التلفزيون المصري يعرض تقريرا عن الراحل صالح سليم.. مايسترو النادي الأهلي

صالح سليم
صالح سليم

 عرض برنامج «صباح الخير يا مصر» على القناة الأولى تقديم الإعلاميين محمد الشاذلي وجومانا ماهر، تقريرا تلفزيونيا بعنوان «صالح سليم.. مايسترو النادي الأهلي»، حيث ولد في الحادي عشر من سبتمبر عام 1930 في حي الدقي، وعشق الكرة منذ صغره وانضم إلى فريق مدرسة الأورمان الإعدادية ثم منتخب مدارس الثانوية أثناء درسته بالمدرسة السعيدية، و هو رمز من رموز مصر الرياضية وأحد أساطير كرة القدم، مايسترو الساحرة المستديرة الذي سطع نجمه في الملاعب وعلى شاشة السينما، الكابتن صالح سليم الذي تحل اليوم ذكرى وفاته. 

التحق بصفوف الناشئين بالنادي الأهلي عام 1944م بعد أن اكتشفه حسن كامل المشرف على فريق الأشبال بالنادي، ونجح في إثبات وجوده وموهبته حتى جرى تصعيده إلى الفريق الأول وهو في السابعة عشرة من عمره وخاض أولى مبارياته مع الفريق الأول أمام المصري عام 1948م.


استطاع صالح سليم أن يحقق مع النادي الاهلي 11 بطولة دوري من أصل 15 بطولة شارك فيها، ويعتبر من نجوم الجيل الذهبي القلائل الذين دفعهم نجاحهم في المستطيل الأخضر إلى خوض تجربة التمثيل، حيث شارك في عدة أفلام، وكانت بدايته عام 1961م من خلال فيلم السبع بنات من إخراج عاطف سالم. 


كما شارك مع الفنانة نجاة الصغيرة في فيلم الشموع السوداء، وفيلم الباب المفتوح أمام سيدة الشاشة العربية فاتن حمامة، ورحل في 6 مايو عام 2002 عن عمر ناهز 71 سنة بعد صراع طويل مع المرض وتاريخ حافل بالبطولات والإنجازات، لاعبا وإداريا داخل جدران القلعة الحمراء.

 
 

صالح سليم النادي الأهلي الأهلى الثانوية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

صرخات ولحظات مرعبة.. كارثة بعد سقوط لعبة ملاهي في شبين القناطر

صورة قلبت مصر| تامر أمين يتحدث عن أبو هشيمة وياسمين صبري ..فيديو

صدى البلد ينفرد بأول تعليق من ياسمين صبري بعد انفصالها عن أحمد أبو هشيمة

أكن له كل الاحترام.. ياسمين صبري لصدى البلد: الانفصال تم بهدوء مع أبو هشيمة

أنا لا أخسر أبدا.. تعليق غامض لأبوهشيمة بعد انفصاله عن ياسمين صبري

سعر الدولار في مصر اليوم الخميس 5-5-2022

علي جمعة: 3 علامات تسبق ظهور المسيح الدجال تحقق منها اثنتان

خبر سار للمصريين.. انخفاض أسعار الحديد بالأسواق بتدخل من الحكومة| تفاصيل

ترشيحاتنا

في ذكرى وفاة صالح سليم.. 7 محطات صنعت أسطورة مايسترو الأهلي

حذر منه خبراء الأرصاد.. تفاصيل حالة الطقس خلال أسبوع

الأكثر كفاءة.. محرك Hurricane يغزو أسطول ستيلانتس والبداية مع جيب جراند واجونير 2022

جوجل ترسل بديل "يوتيوب" الشهير إلى مقبرة التطبيقات في أغسطس

مصرع 3 وإصابة 11 اخرين في تصادم مروع بين نقل وميني باص بالدائري الإقليمي.. صور

فاتورة بالأعطال.. التزامات مراكز الخدمة والصيانة بقانون حماية المستهلك

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

باريس وش الخير على ليفربول.. الريدز حقق أول انتصار على الملكي في عاصمة النور وفاز بالبطولة

من الحاسة السابعة لهوليوود.. من عمرو القاضي المرشح للعمل مع ليوناردو ديكابريو؟

أول نقيب ممثلين بمصر|لماذا تمنى يوسف وهبي العمل أجيرًا عند جورج أبيض

قبل زفاف محمد فراج وبسنت شوقي..هذه رسائل الحب المتبادلة بينهما

فيديو

من الحب ما قتل.. قصة دينا وكريم من الخطوبة حتى الموت.. فيديو

مربوحة ونفادي ومخرج المسلسل.. نجوم الكبير أوي 6 يتحدثون "فيديوجراف"

موجات حر مرتفعة.. تفاصيل أسوأ صيف قادم على مصر.. فيديو جراف

مزق ملابسها ولكمته وبصقت عليه .. تفاصيل مشاجرات جوني ديب وآمبر هيرد

المزيد

ساحة رأي

د عبد الفتاح أحمد أبو كيلة يكتب: رمضان.. شهر النفحات

د عبد الفتاح أحمد أبو كيلة يكتب: أحكام المرضى في رمضان

د. علي أبو دشيش يكتب: الفراعنة والأعياد

سيد طه فايز يكتب: وزير الصحة وتبني عودة الحقوق

«إيزيس» أصل الزمن والسحر

وليد السيد محمد مرعي يكتب: مضاعفة الأعمال في رمضان

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد شعبان

الإنترنت وحرب الشائعات

احمد النومى

حوار السيسي.. بعث جديد

إسلام كمال

الاختيار 3.. ملاحظات على الدراما الخشنة

إبراهيم شعبان

خواطر عيد الفطر

عبدالمعطى أحمد

حكمة "الاحتفال بالعيد" عند العقاد

المستشار أسـامة الصعيدي

بعد الاطلاع.. «إدمان الإنترنت» يدمر العقل

محمود دياب

شر الحاجة وذل السؤال

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفي "23 ".. حقيقة القناصة

اﻟﻤﺰﻳﺪ