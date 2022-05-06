المجر: قرار الاتحاد الأوروبي بحظر النفط الروسي يتجاوز الخط الأحمر

قال رئيس وزراء المجر، إن قرار الاتحاد الأوروبي بحظر النفط الروسي يتجاوز الخط الأحمر.

جاء ذلك في نبأ عاجل أذاعته “ اكسترا نيوز ” قبل قليل ..

وخسرت شركة "شل" البريطانية 3.9 مليار دولار في الربع الأول من العام الجاري بسبب انسحابها من روسيا، وفقا للبيانات المالية للشركة.

وقبل ذلك أظهر تقييم لشركة "شل"، أنها خسرت ما بين 4 و5 مليارات دولار في الفترة الماضية بسبب توقف بعض الأنشطة في روسيا.

وفي نهاية فبراير الماضي، أعلنت الشركة البريطانية العملاقة للنفط والغاز "شل" أنها ستتخلى عن حصصها في عدة مشاريع مشتركة مع مجموعة "غازبروم" الروسية في روسيا.