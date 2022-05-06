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أخبار البلد

يستفيد منها 27 متدرباً..

شعراوي: تنفيذ دورة إعداد السيناريوهات واستشراف المستقبل بمركز سقارة

وزير التنمية المحلية
وزير التنمية المحلية

أكد اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية أن مركز التنمية المحلية بسقارة ينظم خلال الأسبوع المقبل وهو الأسبوع التدريبي 37 من الخطة التدريبية للمحليات ، دورة تدريبية جديدة تنفذ لأول مرة وهي دورة إعداد السيناريوهات واستشراف المستقبل ، ويستفيد منها 27 متدرباً من خريجي دورات قادة المستقبل بجميع المحافظات .

 

يأتي ذلك في إطار اهتمام وزارة التنمية المحلية بمنظومة التدريب والتي تأتي في قمة أولويات الوزارة لرفع كفاءة العاملين بالمحليات مهنياً ، وإكسابهم مهارات ومؤهلات جديدة ، ويفتح آفاقا جديدة أمامهم ، تساعد فى تنفيذ استراتيجية مصر 2030.

 

و أشار اللواء محمود شعراوى إلى أن استشراف المستقبل أصبح من الضرورات الملحة فى الوقت الحالى خاصة مع التغيرات المتسارعة و المتنامية التى يشهدها العالم فى جميع المجالات فى ظل تضخم البيانات و تشعبها، و تداخل الأحداث و تلاحقها ، لافتا إلى أن استشراف المستقبل و بناء السيناريوهات يعمل على تعميق ادراكنا للمستقبل فى مختلف القطاعات ، ويؤتى ثماره  عندما يصبح أسلوب حياة و نمط تفكير و ثقافة مجتمعية.

 

وأوضح اللواء شعراوى ، أن الدورة التدريبية تهدف إلي رفع مهارات المتدربين بشكل عملى وتفاعلى وتطبيقى بأساليب بناء السيناريوهات المستقبلية و ربطها بالخطط الإستراتيجية ، والتعرف على الاستشراف المستقبلى ومفاهيمه و آليات تنفيذه ، مع اكساب المتدربين بشكل عملى وتفاعلى وتطبيقى أسس تنفيذ الدراسات المستقبلية و الاستشراف المستقبلى ، وطرق تنفيذه من خلال أهم الطرق المستخدمة وهى طريقة بناء السيناريوهات المستقبلية المتوقعة وتوقع السيناريو الكارثى وطرق مواجهته.

 

ووجه وزير التنمية المحلية ، القائمين على منظومة التدريب بالتركير أيضاً على الإدارة المحلية وعمل تصور لخطة مصر 2050 بناء علي الدراسات المستقبلية ، و معرفة أساليب الدراسات المستقبلية واستخدام أسلوب السيناريوهات كأحد أساليب الدراسات المستقبلية فى المحليات.

 

و كشف اللواء محمود شعراوي ، أن الدورة ستركز علي مفاهيم ومنهجية ومهام الدراسات المستقبلية ، وضرورة استخدامها علي مستوي المؤسسات والافراد ، كما ستركز علي أهمية الدراسات المستقبلية وأنشطة إستشراف المستقبل وتأثيرها علي التنمية المستدامة خاصة الهدف 16 كهدف من أهداف التنمية المستدامة، بالإضافة إلي دور الدراسات المستقبلية لدعم أنشطة التخطيط المصري والعربي ومنظمات الأعمال، وتطبيق منهجية تحليل المتغيرات البيئية الخارجية  للدولة PESTEL ، إضافة إلى أبعاد ومتطلبات تطبيق SWOT علي المستوي الوطني وكيفية تطبيقها ، مشيرا إلى أنه سيتم خلال الدورة مناقشة تقارير دولية وخبرات مختلفة لتبادل الخبرات والتجارب الناجحة في هذا المجال .

 

وفي نفس السياق ...ينظم مركز سقارة للتنمية المحلية خلال الأسبوع رقم 37 من الخطة التدريبية للمحليات أيضاً 4 دورات تدريبية فى هى : دورة الشئون القانونية وإدارات تنفيذ الأحكام ، ودورة تصميم الجرافيك والانفوجراف ، ودورة إدارة مشروعات التعاون الدولى والتواصل الفعال مع منظمات المجتمع المدنى والقطاع الخاص والمسئولية  المجتمعية للمؤسسات الحكومية ، ودورة حل المشاكل واتخاذ القرارات والحزم وفن إبداء الملاحظات بالمراكز التكنولوجية ، ويستفيد من الدورات التدريبية 106 متدربين من جميع المحافظات.

شعراوى الخطة التدريبية مركز سقارة وزير التنمية المحلية

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