ضبط 10 كيلو لحوم مذبوحة خارج المجازر الحكومية بدمنهور

حملات تموينية

وجه اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة، بضرورة تكثيف الحملات الرقابية علي الأسواق ومحلات الجزارة ومحلات بيع اللحوم والمطاعم والثلاجات للتأكد من صحة اللحوم المعروضة بالأسواق ومدى صلاحيتها للاستهلاك الآدمي وانها مذبوحه داخل المجازر المعتمده مع تكثيف تلك الحملات خلال إجازة عيد الفطر المبارك وإتخاذ كافة الإجراءات والتدابير اللازمة للحفاظ على صحة المواطنين .

ضبط ١٠ كيلو لحوم مذبوحه خارج المجازر الحكومية بدمنهور

وفي نفس السياق قام أطباء التفتيش على اللحوم بمديرية الطب البيطري بالبحيرة بقياده الدكتور أحمد عيادة بعمل حمله تفتيشيه اليوم على المطاعم ومحال الجزارة بمدينه دمنهور أسفرت عن ضبط ١٠ كيلو لحوم مذبوحه خارج المجازر الحكومية وتم اتخاذ جميع الاجراءات القانونية اللازمة.

كما قامت إدارة المجازر والتفتيش على اللحوم بمديرية الطب البيطري بالبحيره بالإشراف علي ذبح 177 ذبيحة بمجازر المحافظة.