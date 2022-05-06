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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

إزالة التعديات

إزالة 16 حالة تعد على الأراضي الزراعية في البحيرة

إزالة التعديات على
إزالة التعديات على الأراضي الزراعية

وجه اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة، برفع درجة الإستعداد لإزالة كافة التعديات على الفور وخاصةً خلال فترة العطلات والأجازات الرسمية بالتنسيق مع الجهات المعنية، بالإضافة إلى مصادرة كافة المعدات المستخدمة فى المخالفة والمواد المستخدمة فى البناء.

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إزالة التعديات على الأراضي الزراعية 

 

وقال محافظ البحيرة: “نعمل وفق محورين أساسيين الأول إزالة التعديات الجديدة فى مهدها على الفور، الثاني إزالة كافة التعديات السابقة لردع المخالفين وتأكيد هيبة الدولة”. 

وفي نفس السياق أسفرت حملات إزالة التعديات التي نفذتها الوحدات المحلية أمس الأربعاء عن إزالة ١٦ حالة تعدي فى المهد بإجمالي مساحة بلغت ٣٣٧٦ م٢ منهم ١٤ حالة تعدى فى المهد على مساحة ٣١٤٦ م٢ وتنفيذ قرارين ازالة على مساحة ٢٣٠ م٢ والحالات عبارة عن الآتي:

- ٣ حالات بمركز دمنهور بمساحة ٤٧٠ م٢.

- ٤ حالات بمساحة ٣٦٠ م٢ بالدلنجات.

- حالة تعدي بمساحة ٣٠ م٢ بإيتاي البارود.

- حالة تعدي بمساحة ١٤٠ م٢ بحوش عيسى.

- ٣ حالات بمساحة ٤٧٠ م٢ بكفر الدوار.

- ٣ حالات تعدي بمساحة ١٨٩٠ م٢ بأبو المطامير.

- حالة تعدي بمساحة ١٦ م٢ بشبراخيت. 

البحيرة السيسي محافظ البحيرة دمنهور مجلس الوزراء الرئيس عبد الفتاح السيسي تعدي على الأراضى الزراعية رئيس مجلس الوزراء الأراضى الزراعية الدكتور مصطفى مدبولى توجيهات الرئيس املاك الدولة إزالة التعديات تعديات المحافظين

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