سفارة لبنان في الكويت: 2000 مواطن أدلوا بأصواتهم بالانتخابات النيابية

قال القائم بأعمال السفارة اللبنانية لدى الكويت باسل عويدات، إن أعداد اللبنانيين المسجلين لدى السفارة ممن يحق لهم التصويت في الانتخابات النيابية بلغ 5760 ناخبا وناخبة، لافتا إلى أن عدد من قاموا بالاقتراع حتى الساعة الثالثة من بعد الظهر وصل إلى 2000 ناخب.

وأوضح عويدات وفق صحيفة الراي الكويتية، أن السفارة فتحت أبوابها لاستقبال الناخبين منذ السابعة صباحا وستستمر في استقبالهم حتى العاشرة مساء، حيث سيتم إغلاق باب السفارة لحين الانتهاء من كل الناخبين المتواجدين داخلها، متوقعا أن تصل نسبة التصويت إلى 60 في المائة.

وأشاد بسلاسة سير العملية الانتخابية والتزام أبناء الجالية رغم سوء الأحوال الجوية، متوجها بالشكر إلى السلطات الكويتية ممثلة بوزارات الداخلية والصحة والخارجية لتوفيرهم الأجواء المناسبة وتقديم كل التسهيلات للناخبين والدعم الصحي من توفير كراسي متحركة لكبار السن، وكذلك المجاميع التطوعية الكويتية التي لم تأل جهدا في تقديم المساعدة.

ونفى حدوث أي مخالفات من قبل الناخبين أو مندوبي المرشحين داخل لجان الاقتراع.