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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

مصر للطيران تتولى الصيانة اليومية لـ طائرات الاتحاد الإماراتية ..صور

مصر للطيران
مصر للطيران

بدأت شركة مصر للطيران للصيانة والأعمال الفنية تعاونا فنيا جديدا مع شركة طيران الإتحاد الإماراتية تقدم من خلاله خدمات الصيانة اليومية لطائرات شركة طيران الاتحاد من طراز إيرباص A350 الحديثة بعد أن بدأت الشركة رحلاتها بهذا الطراز من  أبو ظبي  إلى  القاهرة يوم 2 مايو الجاري لتكون ثاني عميل  بعد الخطوط القطرية تتعاقد معه شركة مصر للطيران للصيانة لتقديم الخدمة لهذا الطراز. 

وأوضح المهندس يحيى زكريا رئيس مجلس إدارة شركة مصر للطيران للصيانة والأعمال الفنية أن تقديم الخدمة الفنية للطراز الجديد ايرباص 350 تمت إضافته للإمكانيات الفنية للشركة بعد تدريب وتأهيل المهندسين والفنيين على تقديم خدمات الصيانة اليومية لطائرات الخطوط القطرية من هذا الطراز بمطار القاهرة والتي بدأت في أكتوبر 2020.

وأضاف أن سلطة الطيران المدني الإماراتية أضافت اعتماد  الطراز الجديد لقائمة اعتماداتها لشركة مصر للطيران للصيانة والأعمال الفنية للبدء في تقديم خدمات الصيانة اليومية لطائرات الاتحاد من هذا الطراز، حيث قامت الشركة مؤخراً بتشغيل الطراز الجديد على عدد 4 رحلات للقاهرة بدلاً من طراز بوينج B787 Dreamliner الذي كانت شركة مصر للطيران للصيانة تقدم له خدمات الصيانة اليومية أيضاً بمطار القاهرة، بالإضافة لرحلات بطائرات من طرازات A320.

مصر للطيران
مصر للطيران
مصر للطيران
مصر للطيران
مصر للطيران
مصر للطيران

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