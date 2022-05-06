معلومات استخباراتية.. دور أمريكي في غرق الطراد موسكفا

أفادت وسائل إعلام أمريكية بأن الولايات المتحدة قدمت المعلومات الاستخبارية التي ساعدت أوكرانيا على إغراق موسكفا، سفينة الصواريخ الروسية الرئيسية في البحر الأسود.

وقال مسؤولون لم تُكشف هويتهم إن أوكرانيا سألت الولايات المتحدة عن سفينة تبحر إلى الجنوب من أوديسا، فقالت الولايات المتحدة إن السفينة هي الطراد موسكفا وساعدت في تأكيد موقعها. ثم ضربتها أوكرانيا بصاروخين.

ولم يعلّق البنتاجون على هذه التقارير الإعلامية. لكن متحدثاً باسمه قال إن الولايات المتحدة أعطت معلومات استخبارية لمساعدة أوكرانيا في الدفاع عن نفسها.

ونقلت التقارير الإعلامية عن المسؤولين الأمريكيين الذين لم تكشف هويتهم قولهم إنه لم يكن بعلمهم أن أوكرانيا ستستهدف موسكفا بعد مساعدتهم في تحديد موقعها.

ووفقًا لهيئة الإذاعة لبريطانية “بي بي سي”، كان طراد الصواريخ الذي يبلغ عدد طاقمه 510 أشخاص قد قاد الهجوم البحري الروسي على أوكرانيا، وكان غرقه بمثابة ضربة رمزية وعسكرية كبيرة.

وقالت وزارة الدفاع الروسية، في حينه، إن ذخيرة انفجرت على متن موسكفا جراء وقوع حريق مجهول السبب وإن السفينة انقلبت أثناء سحبها إلى الميناء.

ونفى المتحدث باسم البنتاجون، جون كيربي، في وقت سابق التقارير الإعلامية التي تحدثت عن تقديم الولايات المتحدة معلومات حول مواقع الجنرالات الروس الكبار في ساحات المعارك، لكي يتسنى للقوات الأوكرانية تصفيتهم.

وقال: "نحن لا نقدم معلومات استخبارية حول مواقع القادة الكبار في الجيش (الروسي) في ساحات القتال أو نشارك في قرارات الاستهداف الخاصة بالجيش الأوكراني".

وقال كيربي إن أوكرانيا تجمع المعلومات التي تقدمها الولايات المتحدة وآخرون مع معلوماتهم الاستخبارية من ساحات القتال.

ونفى مجلس الأمن القومي في البيت الأبيض أيضاً أن تكون الولايات المتحدة تساعد أوكرانيا على استهداف الضباط الروس الكبار. وقال أدريان واتسون، المتحدث باسم المجلس: "نحن لا نقدم معلومات استخبارية بقصد قتل جنرالات روس".