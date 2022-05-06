عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

إجلاء 12 مدنيا بينهم أطفال من مصنع "آزوفستال" في ماريوبول

إجلاء 12 مدنيا بينهم
إجلاء 12 مدنيا بينهم أطفال من مصنع "آزوفستال" في ماريوبول

أفادت وسائل إعلام روسية بإجلاء مجموعة جديدة من المدنيين عن مصنع "آزوفستال" آخر معقل لقوات كييف في مدينة ماريوبول جنوب شرق أوكرانيا.

وذكرت وكالة "نوفوستي" أن المجموعة تضم 12 مدنيا بينهم 4 أطفال غادروا على متن حافلة صغيرة مجمع المصنع عبر ممر إنساني وفرته قوات روسيا ومنطقة دونيتسك الانفصالية.

ومن المتوقع أن تتبعهم مجموعات أخرى من المدنيين الذين تتهم روسيا القوات الأوكرانية المتحصنة في "آزوفستال" باحتجازهم واستخدامهم دروعا بشرية، وفقا للوكالة الروسية.

وفي وقت سابق، أعلن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش عن إجلاء نحو 500 مدني عن "آزوفستال" خلال عملية إنسانية جرت بالتنسيق بين موسكو وكييف تحت إشراف الأمم المتحدة واللجنة الدولية للصليب الأحمر، معربا عن أمله في مواصلة التنسيق بين روسيا وأوكرانيا في هذا الصدد.

على جانب آخر، قالت الرئاسة الروسية، اليوم الجمعة، إنها لا تعرف إن كان سيقام عرض عسكري في ماريوبول في التاسع من مايو الجاري، خلال إحياء ذكرى انتصار الاتحاد السوفيتي على ألمانيا النازية في الحرب العالمية الثانية عام 1945، لكنها أضافت أن وقت الاحتفال بيوم النصر هناك آت.

وقال المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف للصحفيين، عندما سئل عن خطط يوم التاسع من مايو في الأراضي التي استولت عليها القوات المدعومة من روسيا في الفترة الأخيرة: "سيحين وقت الاحتفال بيوم النصر في ماريوبول"، وفقا لرويترز.

وأضاف "سيكون هناك روس بالطبع، عدد كبير من الروس في التاسع من مايو في ماريوبول.. لكن فيما يخص توجّه وفد رسمي للمدينة، فلستُ على علم بذلك".

وكانت أوكرانيا اتهمت، الأربعاء الماضي، روسيا بأنها تستعد لإقامة عرض عسكري في مدينة ماريوبول، التي أعلنت موسكو سيطرتها عليها باستثناء جيب للمقاومة الأوكرانية في مصنع أزوفستال للصلب.

ماريوبول آزوفستال مصنع آزوفستال روسيا أوكرانيا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

صرخات ولحظات مرعبة.. كارثة بعد سقوط لعبة ملاهي في شبين القناطر

صورة قلبت مصر| تامر أمين يتحدث عن أبو هشيمة وياسمين صبري ..فيديو

هبوط كبير في أسعار الذهب عالميا وارتفاع الدولار.. تفاصيل

صدى البلد ينفرد بأول تعليق من ياسمين صبري بعد انفصالها عن أحمد أبو هشيمة

أكن له كل الاحترام.. ياسمين صبري لصدى البلد: الانفصال تم بهدوء مع أبو هشيمة

أنا لا أخسر أبدا.. تعليق غامض لأبوهشيمة بعد انفصاله عن ياسمين صبري

سعر الدولار في مصر اليوم الخميس 5-5-2022

علي جمعة: 3 علامات تسبق ظهور المسيح الدجال تحقق منها اثنتان

موضوعات متعلقة

روسيا ردا على اتهامها بسرقة الحبوب من أوكرانيا: "معلومات مزيفة"

الكرملين: نحتفل بعيد النصر في ماريوبول يوما ما

ترشيحاتنا

كهربا ببلاش.. مصطفى يصنع محطة طاقة شمسية في منزله بالمنيا | شاهد

حكاية وسام اليابان الإمبراطوري الممنوح لوزير الخارجية العماني السابق

بنزيما يفوز بجائزة أفضل لاعب في الدوري الإسباني عن شهر إبريل

إجلاء 12 مدنيا بينهم أطفال من مصنع "آزوفستال" في ماريوبول

أخبار السيارات| أفضل 10 مركبات كهربائية في 2022.. ولاند روفر تكرم طائرة سلاح الجو البريطاني "شينوك"

صدمة لجماهير القلعة الحمراء.. عمرو السولية خارج حسابات الأهلي أمام وفاق سطيف

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تسلسل زمني.. محمد فراج وبسنت شوقي من الخطوبة لعقد القران وحتى الزفاف

عمرو دياب يشعل ليل جدة بـ"هتدلع" في آخر حفلات عيد الفطر |صور

باريس وش الخير على ليفربول.. الريدز حقق أول انتصار على الملكي في عاصمة النور وفاز بالبطولة

من الحاسة السابعة لهوليوود.. من عمرو القاضي المرشح للعمل مع ليوناردو ديكابريو؟

فيديو

هما مش متجوزين؟.. زفاف بسنت شوقي ومحمد فراج على الطريقة اليونانية

تكفل بعلاجهم.. تفاصيل جديدة بعد إصابة 3 فتيات في ملاهي شبين القناطر

تفاصيل اتفاقية قطر القابضة وإيلون ماسك لشراء تويتر.. فيديو جراف

ضحايا وغرقى.. حوادث أسبوع العيد تدمي القلوب

المزيد

ساحة رأي

د عبد الفتاح أحمد أبو كيلة يكتب: رمضان.. شهر النفحات

د عبد الفتاح أحمد أبو كيلة يكتب: أحكام المرضى في رمضان

د. علي أبو دشيش يكتب: الفراعنة والأعياد

سيد طه فايز يكتب: وزير الصحة وتبني عودة الحقوق

«إيزيس» أصل الزمن والسحر

وليد السيد محمد مرعي يكتب: مضاعفة الأعمال في رمضان

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبدالرحمن

من طرف خفي "24"

علاء ثابت

علاء ثابت يكتب : انهيار القيم على مذبح منصات التواصل

محمد شعبان

الإنترنت وحرب الشائعات

احمد النومى

حوار السيسي.. بعث جديد

إسلام كمال

الاختيار 3.. ملاحظات على الدراما الخشنة

إبراهيم شعبان

خواطر عيد الفطر

عبدالمعطى أحمد

حكمة "الاحتفال بالعيد" عند العقاد

المستشار أسـامة الصعيدي

بعد الاطلاع.. «إدمان الإنترنت» يدمر العقل

اﻟﻤﺰﻳﺪ