إجلاء 12 مدنيا بينهم أطفال من مصنع "آزوفستال" في ماريوبول

أفادت وسائل إعلام روسية بإجلاء مجموعة جديدة من المدنيين عن مصنع "آزوفستال" آخر معقل لقوات كييف في مدينة ماريوبول جنوب شرق أوكرانيا.

وذكرت وكالة "نوفوستي" أن المجموعة تضم 12 مدنيا بينهم 4 أطفال غادروا على متن حافلة صغيرة مجمع المصنع عبر ممر إنساني وفرته قوات روسيا ومنطقة دونيتسك الانفصالية.

ومن المتوقع أن تتبعهم مجموعات أخرى من المدنيين الذين تتهم روسيا القوات الأوكرانية المتحصنة في "آزوفستال" باحتجازهم واستخدامهم دروعا بشرية، وفقا للوكالة الروسية.



وفي وقت سابق، أعلن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش عن إجلاء نحو 500 مدني عن "آزوفستال" خلال عملية إنسانية جرت بالتنسيق بين موسكو وكييف تحت إشراف الأمم المتحدة واللجنة الدولية للصليب الأحمر، معربا عن أمله في مواصلة التنسيق بين روسيا وأوكرانيا في هذا الصدد.

على جانب آخر، قالت الرئاسة الروسية، اليوم الجمعة، إنها لا تعرف إن كان سيقام عرض عسكري في ماريوبول في التاسع من مايو الجاري، خلال إحياء ذكرى انتصار الاتحاد السوفيتي على ألمانيا النازية في الحرب العالمية الثانية عام 1945، لكنها أضافت أن وقت الاحتفال بيوم النصر هناك آت.

وقال المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف للصحفيين، عندما سئل عن خطط يوم التاسع من مايو في الأراضي التي استولت عليها القوات المدعومة من روسيا في الفترة الأخيرة: "سيحين وقت الاحتفال بيوم النصر في ماريوبول"، وفقا لرويترز.

وأضاف "سيكون هناك روس بالطبع، عدد كبير من الروس في التاسع من مايو في ماريوبول.. لكن فيما يخص توجّه وفد رسمي للمدينة، فلستُ على علم بذلك".

وكانت أوكرانيا اتهمت، الأربعاء الماضي، روسيا بأنها تستعد لإقامة عرض عسكري في مدينة ماريوبول، التي أعلنت موسكو سيطرتها عليها باستثناء جيب للمقاومة الأوكرانية في مصنع أزوفستال للصلب.