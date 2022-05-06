زيلينسكي: روسيا تواصل قصف مصنع آزوفستال

أكد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أن القوات الروسية لا زالت تقصف مصنع آزوفستال للصلب في ماريوبول على الرغم من تواصل عملية إجلاء المدنيين أمس الخميس.

وشوهدت أعمدة الدخان ترتفع فوق المصنع التقطتها عدسات طائرة بدون طيّار.

قبل ذلك نفى المتحدث باسم البنتاجون جون كيربي قيام الولايات المتحدة بتزويد السلطات في كييف بمعلومات استخبارية حول مكان وجود القادة العسكريين الروس في أوكرانيا.

وأكد كيربي أن الولايات المتحدة توفر معلومات استخباراتية في ساحة المعركة لمساعدة الأوكرانيين على حماية بلادهم، وأضاف أن واشنطن لا تشارك في اتخاذ القرارات بشأن اختيار أهداف الضربات العسكرية الأوكرانية.

واتجهت قافلة جديدة تابعة للأمم المتحدة إلى مجمع آزوفستال الصناعي، آخر جيب للمقاومة الأوكرانية في مدينة ماريوبول، بهدف إجلاء المدنيين المحاصرين فيه، وفق ما أعلن مسؤول أممي، الخميس.

وقال مساعد الأمين العام للأمم المتحدة المكلف بالشؤون الإنسانية مارتن غريفيث خلال مؤتمر في وارسو: "في الوقت الذي نتحدث فيه، تتجه قافلة لبلوغ آزوفستال بحلول صباح الغد مع أمل بإجلاء ما تبقى من المدنيين الموجودين في هذا الجحيم القاتم منذ أسابيع عدة وأشهر، وإعادتهم بأمان".

وتشكل هذه القافلة محاولة جديدة لإجلاء مدنيين بعدما قالت الأمم المتحدة والصليب الأحمر الثلاثاء، إن 101 مدني أخرجوا من الأنفاق في مصنع آزوفستال للصلب في مدينة ماريوبول الساحلية الاستراتيجية في جنوب البلاد. وشكل ذلك أول عملية إجلاء لمدنيين تنجز من هذا المجمع الصناعي الكبير. ونقل هؤلاء إلى مدينة زابوريجيا الواقعة تحت سيطرة كييف.

من جهته، أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الخميس، أن الجيش الروسي لا يزال "مستعداً" لتأمين إجلاء "آمن" للمدنيين المحاصرين مع جنود أوكرانيين في مجمع آزوفستال.