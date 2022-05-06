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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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مقترح برلماني بإلزام المحافظات بتوفير سيارات نقل لذوي الإعاقة.. ونواب: يأتي تطبيقا للاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان.. وتفعيله يحتاج للتنسيق بين الوزارات المعنية

مجلس النواب
مجلس النواب

شكاوى النواب: مقترح توفير سيارات نقل لذوى الإعاقة يحتاج لتنسيق بين الوزارات المعنية

برلماني: توفير سيارات لنقل ذوي الهمم يخف معاناتهم ويعيد دمجهم بالمجتمع بشكل أشمل

برلماني: مقترح توفير سيارات لنقل ذوي الهمم يواكب عصر الجمهورية الجديدة

 

تقدمت النائبة نجلاء العسيلي عضو لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب، عن حزب الشعب الجمهوري، بإقتراح برغبة بشأن إلزام جميع المحافظات بتوفير سيارات نقل لذوي الإعاقة.

 

وقالت "العسيلي"، إنها تود الإحاطة بأن مجلس النواب قد نظر بجلسته المعقودة يوم الاثنين يوم 7 مارس 2022 تقرير لجنة الاقتراحات والشكاوي لهذا الإقتراح المقدم.

 

وأشارت البرلمانية، إلي أن المجلس قرر إحالة التقرير إلي الحكومة لاتخاذ اللازم في شأن الإقتراح برغبة الوارد به.

 


وفي هذا السياق أكد نواب البرلمان على أن فكرة مقترح إلزام جميع المحافظات بتوفير سيارات نقل لذوي الإعاقة، مقدرة وسوف تنال ترحيب كبير عند مناقشتها، وذلك من منطلق ما توليه الدولة المصرية من اهتمام بالغ بفئة ذوي الهمم من كافة النواحي.

 

بداية قال النائب هشام حسين امين سر لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس النواب، أن فكرة مقترح إلزام جميع المحافظات بتوفير سيارات نقل لذوي الإعاقة، فكرة مقدرة وسوف تنال ترحيب كبير عند مناقشتها، منوها ان أي فكرة أو مقترح يدعم فئة ذوي الإعاقة سوف يلاقي الترحيب الكامل .

 

ونوه حسين في تصريحاته لـ"صدى البلد"، أنه يوجد في أوربا عربات وأتوبيسات عامة مهيأة لنقل فئة ذوي الإعاقة، عن طريق وجود منزلقات وأنظمة خاصة لمساعدتهم في الركوب دون الاستعانة بأي شخص وبشكل مريح يجعلهم جزء من المجتمع الذي يعيشون به.

 

وتابع أمين سر لجنة الاقتراحات والشكاوى بالبرلمان أن توفير هذه السيارات في مصر، يواكب عصر الجمهورية الجديدة في الاهتمام بكافة الفئات، منوها أن فئة ذوي الهمم تعاني بشكل كبير عند تعاملهم مع وسائل المواصلات التقليدية.

 

واستطرد أمين سر لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس النواب، أن هذا الأمر متعلق بعدد من الجهات حيث انه يرتبط بوزارات الصحة والتنمية المحلية وأيضا النقل وهو ما يحتاج إلى التنسيق بشأنه من أجل تفعيلة.

 

فيما قال النائب محمد سلطان عضو لجنة حقوق الانسان بمجلس النواب، أن فكرة مقترح إلزام جميع المحافظات بتوفير سيارات نقل لذوي الإعاقة، تأتي في اطار اهتمام الدولة المصرية بقيادتها السياسية بفئة ذوي الهمم.

 

وتابع سلطان في تصريحاته لـ"صدى البلد" أن الدولة المصرية لم تتوانى في تقديم الدعم لهذه الفئات في كافة النواحي، موضحا أن الدعم خلال هذه الأونة غير مسبوق، في ظل وجود قيادة حكيمة تؤمن بالمساواة بين كافة أفراد المجتمع.

 

وأكمل عضو بجنة حقوق الانسان بمجلس النواب، ان توفير سيارات لنقل ذوي الهمم، من شأنها تخفيف معاناة هذه الفئة وإعادة دمجهم بالمجتمع بشكل أشمل، لأن فكرة المواصلات والنقل العشوائية تسبب بهم نوع من الصعوبة والإرهاق.

 

ونوه النائب محمد سلطان أن الرئيس عبد الفتاح السيسي أعلن في عام 2018 بأنه عام لذوي الهمم والقدرات الخاصة،  من أجل تكريس الجهود في الاهتمام بقضايا ذوي الاحتياجات الخاصة ومناقشة مشكلاتهم.


واختتم النائب محمد سلطان أنه منذ هذا العام وتتوالى النتائج الإيجابية لرعاية أصحاب القدرات الخاصة على مستوى الوزارات والهيئات.


وقال النائب عصام العمدة عضو مجلس النواب، أن الدولة تولي فئة ذوي الهمم اهتمام غير مسبوق، مشيرا إلى ان الرئيس عبد الفتاح السيسي أطلق على عام 2018 عاما لذوي الهمم ومنذ ذلك الحين ويظهر دور مصر متجليا في إيلاء هذه الفئة الرعاية والاهتمام بكافة النواحي.

 

وعن مقترح فكرة إلزام جميع المحافظات بتوفير سيارات نقل لذوي الإعاقة، قال العمدة في تصريحاته لـ"صدى البلد" أن هذا المقترح سوف يخفف معاناتهم، كما أنه يوجد عدد من الدول الأوربية تنتهج نفس الفكرة في التعامل مع هذه الفئة.

 

وأوضح عضو مجلس النواب، أن هذه الفكرة تواكب عصر الجمهورية الجديدة في الاهتمام بكافة الفئات، كما انها تأتي تطبيقا للاستراتيجية الوطنية لحقوق الانسان في الاهتمام بفئة ذوي القدرات الخاصة.

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