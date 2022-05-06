الفتح يفرض التعادل على الاتحاد 4-4 في دوري محمد بن سلمان

فرض فريق الفتح التعادل على اتحاد جدة، ضمن منافسات الجولة 26 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان لكرة القدم “ الدوري السعودي”

تقدم بيتروس للفتح في الدقيقة التاسعة، فيما نجح الاتحاد في تسجيل هدف التعادل عبر رومارينيو في الدقيقة 17.

وفي الدقيقة 20 سجل إيجور كورنادو الهدف الثاني للاتحاد، قبل أن يضيف عبد الرزاق حمد الله الهدف الثالث في الدقيقة 42.

وفي الدقيقة الثالثة من الوقت المحتسب بدلا من الضائع سجل فراس البريكان الهدف الثاني للفتح، قبل أن يدرك زميله سفيان بن دبكة التعادل بتسجيله الهدف الثالث في الدقيقة 60.

ونجح الاتحاد في التقدم بالنتيجة مجددا عن طريق تسجيل رومارينيو للهدف الرابع في الدقيقة 77، لكن فراس البريكان سجل هدفه الثالث في المباراة والرابع لفريقه في الدقيقة 83.

ورفع الاتحاد رصيده إلى 61 نقطة في صدارة الترتيب، فيما رفع الفتح رصيده إلى 32 نقطة في المركز الثامن.